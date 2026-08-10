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SHEIN估值高峰曾達千億美元 彭博最新估僅220億至250億

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
快時尚電商SHEIN正籌備赴港首次公開募股（IPO）之際，彭博行業研究最新估算，公司估值約介於220億至250億美元（約台幣7,090億至8,057億元）。圖為Shein設於法國首都巴黎市中心知名百貨BHV的全球首家實體店。路透
快時尚電商SHEIN正籌備赴港首次公開募股（IPO）之際，彭博行業研究最新估算，公司估值約介於220億至250億美元（約台幣7,090億至8,057億元）。圖為Shein設於法國首都巴黎市中心知名百貨BHV的全球首家實體店。路透

快時尚電商SHEIN正籌備赴港首次公開募股（IPO）之際，彭博行業研究最新估算，公司估值約介於220億至250億美元（約台幣7,090億至8,057億元），低於部分投資人主張的約300億美元，也不到SHEIN 2023年一輪融資時660億美元估值的一半。分析認為，運費及關稅衝擊將拖累SHEIN今年業績，因此應以2027年獲利恢復後的表現作為估值基準。

彭博報導，彭博行業研究指出，SHEIN目前的市場定位，可支撐其約220億至250億美元估值，相當於公司2027年預期獲利的13至15倍。

彭博行業研究消費及科技產業分析師Catherine Lim和Jason Zhu預估，SHEIN獲利將於2027年回升至16.7億美元，此後至2029年，每年可望成長約20%。

兩名分析師在10日發布的報告中指出，SHEIN的估值應以2027年起恢復正常的成長與獲利前景為基礎，而不是以表現較低迷的2026年作為估值依據。

報告提及，SHEIN介於具大陸背景的電商平台與全球快時尚零售商之間，其供應鏈能快速因應消費趨勢變化，這種特殊市場定位也反映在其估值上。

彭博行業研究估值低於部分投資人主張的約300億美元，也不到SHEIN在2023年一輪融資中660億美元估值的一半。SHEIN在2022年估值高峰一度達約1,000億美元，隨著成長放緩，以及監管和貿易壓力升高，市場對其估值預期已大幅下降。

路透本月稍早報導，SHEIN目前尋求以300億至400億美元估值上市。彭博行業研究指出，若以此區間估值，將高於全球電商、快時尚同業，以及具大陸背景電商平台的平均估值水準。

彭博行業研究也指出，SHEIN部分估值應參照大陸出口商。由於其供應鏈集中在中國大陸，大部分獲利卻來自海外，因此容易受到運費、關稅及不同市場監管要求影響。

以香港上市的消費品出口商為例，聯想、海爾、申洲國際、裕元、九興控股及晶苑國際，目前交易價格約為2027年預期獲利的8至13倍。彭博行業研究認為，給予SHEIN 13至15倍的估值區間，介於具大陸背景的電商平台與擁有差異化供應鏈的全球快時尚企業之間。

SHEIN創立於中國大陸，目前總部設於新加坡，靠著低價、快速追隨流行趨勢的服飾及直接從供應商出貨模式拓展全球市場。不過，彭博指出，這套商業模式近來受到美國關稅，以及中東戰事造成的運輸干擾，推高成本及消費者購買價格。

SHEIN 電商

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