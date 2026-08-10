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宇樹科技申購中一簽或賺百萬 中簽率遠低於長鑫科技

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
即將成為大陸「人形機器人第一股」的宇樹科技10日正式啟動申購，圖為宇樹科技在今年7月上海國際具身智能產業博覽會上的機器人表演。中新社
即將成為大陸「人形機器人第一股」的宇樹科技10日正式啟動申購，圖為宇樹科技在今年7月上海國際具身智能產業博覽會上的機器人表演。中新社

即將成為大陸「人形機器人第一股」的宇樹科技今（10）日正式啟動申購，發行價定為每股150.8元（人民幣，下同），發行後市值約609.93億元。依今年A股新股上市首日平均漲幅估算，投資人若幸運中一簽，帳面獲利可能突破20萬元（約台幣95萬元）。不過，多家券商預估宇樹科技網上中簽率僅約0.02%至0.05%，不到今年長鑫科技0.47%中簽率的十分之一。

據《界面新聞》報導，宇樹科技10日正式啟動網上、網下同步申購，公司最終確定發行價為每股150.8元（約台幣720元），發行本益比達219.23倍，發行後整體市值約609.93億元（約台幣2,915億元）。

此次宇樹科技網上申購以500股為一簽，如果中一簽需繳款7.54萬元（約台幣36萬元）。由於網上初始發行數量僅647.1萬股，換算全市場網上可分配的簽號約只有1.29萬個。

面對數量龐大的科創板合格投資人，多家券商估計，宇樹科技網上中簽率約落在0.02%至0.05%，部分機構判斷，在申購熱度高漲的情況下，實際中簽率可能進一步下降。相較今年科創板長鑫科技網上中簽率達0.47%，宇樹科技中簽機率不到前者十分之一。

至於中籤後可能有多少獲利，Wind數據顯示，2026年以來，A股新股上市首日平均漲幅達276.04%。以此估算，宇樹科技中一簽的帳面獲利有望突破20萬元；如果以今年科創板新股平均466.61%的上市首日漲幅計算，單簽浮盈甚至可以達到約35萬元（約台幣167萬元）。

報導提及，不過，申購新股（大陸稱「打新」）也並非穩賺不賠。建銀國際研報估算，如果宇樹科技上市後市值僅達1,090億元，股價漲幅約79%，中一簽獲利僅5.9萬元（約台幣28萬元）。另有部分機構給出的市值估值區間僅300億至450億元，公司上市後也不排除跌破發行價的可能。

報導指，宇樹科技此次網下有效申購倍數高達2,618.3倍，反映機構資金對人形機器人領域的追捧。公司此次預計募資60.99億元，高於原先規畫的42.01億元，出現明顯超募。

宇樹科技近年業績也快速成長。招股意向書顯示，2023年至2025年營收分別為1.59億元、3.93億元及16.99億元；歸屬母公司淨利則分別為虧損1,114.51萬元、獲利9,547.47萬元及2.78億元，已由虧轉盈。

其中，宇樹科技2025年人形機器人出貨量居全球首位，人形機器人業務收入也已超越傳統四足機器人，成為公司最大收入來源。公司預估，2026年上半年營收仍可維持35.62%至45.41%的年增幅。

不過，宇樹科技此次發行本益比高達219.23倍，市場對未來成長已有高度期待。目前宇樹科技客戶集中於大學、科研機構，消費市場及工業場景的大規模商業化仍需時間，加上智元機器人、優必選、小米等業者持續布局，未來市場競爭若進一步加劇，也可能壓縮宇樹科技的產品毛利率。

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