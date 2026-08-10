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德對陸逆差 上半年增至550億歐元

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸對德國出口持續增加，德對大陸出口明顯下滑，中德貿易失衡進一步擴大。德國聯邦外貿與投資署（ＧＴＡＩ）九日公布的初步數據顯示，今年上半年德對大陸出口年減逾百分之十二至略低於三百七十億歐元；自大陸進口則年增百分之八點九至九百一十八億歐元，對大陸貿易逆差擴大至約五百五十億歐元。

路透報導，德國今年上半年對中國貿易逆差約五百五十億歐元，高於去年同期的四百億歐元。同期中德雙邊貿易總額超過一二八○億歐元，比德國與美貿易額高出三十億歐元。

ＧＴＡＩ東亞事務專家阿貝勒表示，德國對中國出口下滑的原因包括大陸經濟疲軟，以及大陸日益重視本土價值鏈。她說，德國企業目前也更多選擇在大陸當地生產；此外，大陸房地產危機及資金緊張的地方政府也正在抑制投資。

路透指，二○二一年大陸仍是德國第二大出口市場，當年德國對大陸出口商品價值一○四○億歐元。如今，德國製造業同時面臨美國關稅與中國競爭壓力，福斯汽車等德國工業支柱企業也因此大幅裁員。

雙邊貿易 出口商 中國 德國

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