德對陸逆差 上半年增至550億歐元

外媒報導，蘋果(Apple)近期已開始讓包括iPhone手機等產品測試使用中國長鑫存儲的記憶體晶片，同時積極尋求白宮批准。不過，蘋果近日在官網公開的「在Mac上配合Apple智能使用千問」手冊，上線不到一天就被刪除，且恢復為此前與ChatGPT合作版本。蘋果稱相關服務仍在監管審批中，不過不少中國網民紛紛諷阿里千問與蘋果的合作是「太早公布見光死」，質疑雙方合作生變。

2026-08-10 14:14