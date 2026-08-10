落地西班牙 陸手術機器人進軍歐洲市場

近日，北京術銳機器人股份有限公司自主研發的蛇形臂單孔腔鏡手術機器人，落地西班牙瓦爾德希伯倫大學醫院，並完成頗具難度的兒科單孔機器人手術。中國大陸手術機器人，依靠自主創新叩開了歐洲高端醫療市場大門。

瓦爾德希伯倫大學醫院是西班牙知名醫院。以往，該院從未引進過中國整機手術機器人。此次公開招標門檻設置嚴苛：中標設備需要快速完成進場部署，十個工作日內完成醫護培訓，並順利開展覆蓋五大科室的臨床手術。

靠著緊湊高效的攻堅節奏，北京術銳團隊如期完成十餘名外科醫師系統化培訓，按期順利實施十一例多學科複雜微創手術，最終憑藉穩定可靠的整機性能、快速回應的技術服務，成功中標。

設備裝機不久就迎來一場手術。一名十二歲男孩因腎臟多發結石臟器受損，傳統開放手術創口長、創傷大，常規多孔微創方案也會在腹部留下多處疤痕。術銳手術機器人僅在患兒腹部開闢一處二點五釐米微小切口，三支纖細的蛇形器械連同三Ｄ攝影系統一同進狹小腹腔，精準完成病灶切除。單孔的微創手術方式讓患兒疼痛感明顯低於傳統方案，僅四十八小時便順利出院。

只開一個微創小孔，就能完成複雜的手術操作，背後的核心創新源於術銳自主研發的連續體蛇形臂。此前，傳統的直杆器械在單一小孔內操作極易相互碰撞，大大限制了手術自由度，而依託鎳鈦合金柔性骨架與專屬驅控演算法，幾條蛇形臂能夠多角度靈活彎折、自主避讓，完美破解單孔手術器械「打架」的難題。在高清三Ｄ放大視野加持下，器械能夠濾除人手天然震顫，在血管、臟器錯綜複雜的狹小縫隙間完成分離、縫合等精細化操作，最大限度保護健康人體組織。

近段時間，術銳機器人還拿下德國多家醫療機構採購訂單。「這既是認可蛇形臂技術帶來的臨床價值，也是北京原始創新能力的有力佐證。」術銳ＣＥＯ徐凱說。