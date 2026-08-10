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高盛：陸AI未見整體性泡沫

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

ＡＩ急速發展，市場對ＡＩ泡沫的憂慮升溫。不過，高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，從整體市值與潛在經濟貢獻來看，大陸ＡＩ板塊不存在明顯的整體性泡沫。他指，大陸ＡＩ相關企業占全球ＡＩ板塊市值約百分之十一，海外資金配置卻僅約百分之一，外資仍有較大配置空間；惟部分ＡＩ硬體標的六月估值曾觸及五年高位，局部板塊可能過熱。

據澎湃新聞，劉勁津近日受訪表示，從自上而下的角度觀察，大陸所有ＡＩ相關股票總市值，尚未完全反映ＡＩ可能為整體經濟帶來的收益。因此，從整體市值與潛在經濟貢獻的關係來看，大陸ＡＩ板塊並不存在非常明顯的整體性泡沫。「我們認為，ＡＩ特別是在中國股票的範圍裡面，不是一個泡沫。」

不過，劉勁津指，無法迴避的是，ＡＩ板塊局部可能出現過熱。六月高點階段，Ａ股部分ＡＩ硬體標的、創業板及科創板估值觸及五年高位，顯示當時市場風險偏好較高，部分細分板塊估值可能過熱。經過過去一個多月的市場回調後，目前估值已回到較合理、健康的水準，股價對未來盈利增長預期的反映也較先前合理。

至於ＡＩ板塊配置方面，劉勁津將ＡＩ產業鏈分為上游電力、半導體、硬體基建、大模型及下游應用五個層次，並點名電力產業鏈、硬體基建及物理AI三個細分賽道值得關注。他表示，電力產業鏈屬長期結構性機會，隨算力大規模建設，將持續帶動相關需求；ＰＣＢ、光模組及資料中心等硬體基建的盈利確定性較強，未來二至三年業績兌現節奏相對穩定；物理ＡＩ則依託大陸製造業體系，工業智慧、人形機器人等企業具備出海空間。

高盛 中國 人工智慧

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