產業爆發 宇樹科技今啟動IPO申購

大陸具身智慧產業迎來ＩＰＯ密集期。大陸人形機器人大廠宇樹科技十日將在上交所科創板啟動申購，將成為Ａ股「人形機器人第一股」。與此同時，港股已有五十一家具身智慧相關企業排隊上市，機器人產業今年以來融資額更突破人民幣一千二百億元（約台幣五七三五億元）。分析師認為，此輪ＩＰＯ熱潮既是相關產業爆發的探索起點，同時加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。

科創板日報報導，宇樹科技此次發行價定為每股一五○點八元，發行市值約六○九點九億元（人民幣，下同），預計募資約四十二億元。但聚光燈下遠不止宇樹科技一家，港交所是這輪ＩＰＯ熱潮的主戰場。Wind數據顯示，二○二六年內已有五家大陸機器人相關企業登陸港股。港交所推出的「十八Ｃ章特專科技公司上市規則」允許無收入、未盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，成為具身智慧企業積極上市的關鍵推手。

另方面，Ａ股則走「精英篩選」路線，審核傾向於有真實訂單、穩定營收和造血能力的企業。宇樹科技科創板七十三天閃電過會，二○二三至二○二五年營收從一點五九億元增至十六點九九億元；雲深處二○二五年扭虧為盈，歸母淨利潤二八六八點四萬元。

ＩＴ桔子數據顯示，截至八月八日，大陸機器人領域今年獲投金額達一二一七點○三億元，投資數量六六一起；二○二五年全年為七二六點三九億元、七二三起。二○二六年的關鍵詞是分化，行業競爭正從比拚「肌肉」轉向比拚「智力」。宇樹科技此次ＩＰＯ擬募資約四十二億元，其中智慧機器人模型研發也擬投入二○點二二億元，首次超過本體研發的十一點一億元。

ＣＩＣ灼識董事總經理余怡然表示，在此一輪大批企業ＩＰＯ集中兌現後，競爭將全面轉向特定場景下的穩定交付能力、批量一致性、供應鏈降本能力以及綜合運維服務水平。缺乏可驗證商業閉環、純概念型的企業，將因高額運營與硬體折舊成本面臨估值回調甚至加速出清。

值得關注的是，過去一年人形機器人價格跌幅超出預期。目前宇樹G1降到八點五萬元起、R1則是二點九九萬元起售，智元靈犀X2青春版售價九點八萬元，松延動力Bumi更是殺到九九八四元。然而，跌破十萬元門檻的機型大多屬於娛樂級，真正能進工廠的工業級機器人仍在四十四點九六萬元起。