快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

聽新聞
0:00 / 0:00

產業爆發 宇樹科技今啟動IPO申購

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸人形機器人宇樹科技十日將在科創板啟動申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。圖為今年七月在上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社
大陸人形機器人宇樹科技十日將在科創板啟動申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。圖為今年七月在上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社

大陸具身智慧產業迎來ＩＰＯ密集期。大陸人形機器人大廠宇樹科技十日將在上交所科創板啟動申購，將成為Ａ股「人形機器人第一股」。與此同時，港股已有五十一家具身智慧相關企業排隊上市，機器人產業今年以來融資額更突破人民幣一千二百億元（約台幣五七三五億元）。分析師認為，此輪ＩＰＯ熱潮既是相關產業爆發的探索起點，同時加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。

科創板日報報導，宇樹科技此次發行價定為每股一五○點八元，發行市值約六○九點九億元（人民幣，下同），預計募資約四十二億元。但聚光燈下遠不止宇樹科技一家，港交所是這輪ＩＰＯ熱潮的主戰場。Wind數據顯示，二○二六年內已有五家大陸機器人相關企業登陸港股。港交所推出的「十八Ｃ章特專科技公司上市規則」允許無收入、未盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，成為具身智慧企業積極上市的關鍵推手。

另方面，Ａ股則走「精英篩選」路線，審核傾向於有真實訂單、穩定營收和造血能力的企業。宇樹科技科創板七十三天閃電過會，二○二三至二○二五年營收從一點五九億元增至十六點九九億元；雲深處二○二五年扭虧為盈，歸母淨利潤二八六八點四萬元。

ＩＴ桔子數據顯示，截至八月八日，大陸機器人領域今年獲投金額達一二一七點○三億元，投資數量六六一起；二○二五年全年為七二六點三九億元、七二三起。二○二六年的關鍵詞是分化，行業競爭正從比拚「肌肉」轉向比拚「智力」。宇樹科技此次ＩＰＯ擬募資約四十二億元，其中智慧機器人模型研發也擬投入二○點二二億元，首次超過本體研發的十一點一億元。

ＣＩＣ灼識董事總經理余怡然表示，在此一輪大批企業ＩＰＯ集中兌現後，競爭將全面轉向特定場景下的穩定交付能力、批量一致性、供應鏈降本能力以及綜合運維服務水平。缺乏可驗證商業閉環、純概念型的企業，將因高額運營與硬體折舊成本面臨估值回調甚至加速出清。

值得關注的是，過去一年人形機器人價格跌幅超出預期。目前宇樹G1降到八點五萬元起、R1則是二點九九萬元起售，智元靈犀X2青春版售價九點八萬元，松延動力Bumi更是殺到九九八四元。然而，跌破十萬元門檻的機型大多屬於娛樂級，真正能進工廠的工業級機器人仍在四十四點九六萬元起。

申購 IPO 科技 機器人

延伸閱讀

杭州「絕代雙驕」合體引熱議 Deepseek戰投宇樹科技…鎖定具身智能

大陸宇樹將上市 炒熱人形機器人題材

建構戰略護城河 陸機器人企業「邊融邊投」成趨勢

靈巧手成具身智慧新戰場 藍思科技推37關節自由度產品

相關新聞

陸電動車極氪7X充電站起火爆炸 官方這樣回應

大陸電動車品牌極氪（Zeekr）一輛7X車款9日在浙江寧波一處公共充電站發生過熱起火，現場一度冒出明火，所幸未造成人員傷亡。極氪晚間回應，涉事車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，且事後未送至品牌官方授權服務中心檢測及維修，具體原因以相關部門最終調查結論為準。

大陸人形機器人占全球出貨逾97% 智元超車宇樹登市占第一

最新產業數據顯示，大陸人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%，在這一新興領域展現明顯領先優勢。其中，上海智元機器人以8,400台、44%的全球市占率超越宇樹科技，躍居全球第一；宇樹上半年出貨5,900台，兩家大陸業者出貨量均大幅領先特斯拉、Figure AI及Agility Robotics等美國主要廠商。

中嚴管烹飪、製茶業 數萬「大師們」失業 揭割韭菜騙局

隨著8月1日正式施行的「社會組織評比表彰活動管理辦法」給出的硬性監管紅線，中國烹飪協會、中國茶葉流通協會近日先後官宣，撤銷相關行業的「大師」、「名師」以及「美食地標城市」等稱號。有媒體稱，這項新規定一夜之間讓全國大批「大師」頭銜頓時全部作廢，數萬所謂行業大師集體失業；新規無異揭穿橫跨十年相關行業動輒掛出「大師」頭銜炒作價格的割韭菜騙局，引發業內熱議。

顧能研究機構：中AI模型全球採用率 明年衝50%

研究機構顧能公司（Gartner）預測，中國的人工智慧（AI）模型的全球採用率將在2027年底前達到50%，意味著不到兩年內，半數的全球企業都將運用中國的AI技術於內部商業營運。

「減薪都要來」外籍專才湧香港 甲廈出租率大增 國際校入學搶破頭

香港去年批出超過3.1萬宗外籍人士工作簽證，較五年前增加超過一倍。而金融服務業相關簽證，亦升至2022年以來新高。受惠於中資及大型企業來港上市，香港IPO活動大幅反彈，外資投行與金融企業積極擴充，帶動住宿需求上升。有代理透露，港島南區外籍專才租客較去年激增三成。香港餐旅業協會主席梁熙表示，在他擔任主席的酒店集團，近兩月歐美客人增加10%，都是比較長住的客人。

蘋果測試長鑫晶片 合作阿里巴巴千問文件卻秒刪

外媒報導，蘋果(Apple)近期已開始讓包括iPhone手機等產品測試使用中國長鑫存儲的記憶體晶片，同時積極尋求白宮批准。不過，蘋果近日在官網公開的「在Mac上配合Apple智能使用千問」手冊，上線不到一天就被刪除，且恢復為此前與ChatGPT合作版本。蘋果稱相關服務仍在監管審批中，不過不少中國網民紛紛諷阿里千問與蘋果的合作是「太早公布見光死」，質疑雙方合作生變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。