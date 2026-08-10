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從投行看大陸／公司註銷不影響之前稅務責任分析

經濟日報／ 劉華平（富拉凱投資銀行中國註冊會計師）

公司註銷不代表稅務責任就此消失。

很多人以為公司只要完成註銷登記並取得清稅證明，因為法人主體資格消滅，過去存續期間納稅義務也隨之終結，但隨著大陸金稅大數據監管體系落地、跨部門資料協同核查機制日趨完善，稅務機關對虛假註銷或逃逸式註銷的稅款追繳越來越嚴格。

根據大陸《稅收徵收管理法》，稅款追徵分三類情形：

（1）因稅務機關責任導致的未繳或少繳稅款，追徵期為三年，且不得加收滯納金

（2）因納稅人、扣繳義務人非主觀故意的計算錯誤等造成未繳或少繳稅款，追徵稅款並加收滯納金，一般追徵期為三年，若未繳或少繳稅款累計數額在十萬元人民幣以上，則追徵期可延長到五年。

（3）對偷稅、騙稅、抗稅等主觀惡意違法行為，不受前款規定期限限制。也就是說，當公司存在偷稅、騙稅情形，即使通過提交虛假文件辦理註銷登記，稅務機關對過去未繳或少繳的稅款、滯納金或所騙取的稅款，仍可進行無限期追徵。

實務中，當已辦理註銷登記的公司有涉稅責任，稅務機關有兩種主要路徑可進行追責：

一是撤銷註銷登記，恢復經營主體資格並實施追責。

根據《市場主體登記管理條例》及《企業註銷指引（2025年修訂）》，公司通過提交虛假文件，或採取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得註銷登記，登記機關可以依法撤銷註銷登記，恢復經營主體資格。

所以當稅務機關查到公司涉稅違法線索後，可向市場監督管理部門移送證據、函告違法事實，之後公司被依法撤銷註銷登記並恢復稅務登記，稅務機關再對公司實施追繳稅款、滯納金並處以罰款。

二是審查註銷瑕疵後，向股東或實際控制人穿透追責。

在2024年7月1日實施的新《公司法》中，新增了簡易註銷制度，明確公司通過簡易註銷辦理註銷登記時，全體股東需簽署《全體投資人承諾書》，承諾公司不存在未結清債務、無未繳稅費等，若股東承諾內容不實，需對註銷登記前的債務承擔連帶責任。

另根據關於適用《公司法》若干問題的規定，公司未經依法清算，以虛假清算報告騙取公司註銷登記，股東或實際控制人對公司債務承擔相應賠償責任。

所以在現行法律法規與稅務執法體系下，公司註銷登記僅代表法人主體資格終止，至於存續期間已發生的稅收違法事實與法定納稅義務，不會隨著公司註銷而消失。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

稅款 滯納金

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