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陸機器人企業邊融邊投…成趨勢

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

儘管具身智能研發燒錢亟需融資，但為了建構完整供應鏈，邊融資、邊投資成為企業選擇。今年以來，大陸具身智能賽道「邊融邊投」已從個別企業的特殊策略，演變為賽道參與者的常態行為。

中國基金報報導，近期大陸機器人企業鹿明機器人、覓蜂科技、自變量機器人、松延動力、智元機器人這五傢具身智能企業罕見聯合出手，共同投資同一家AI數據公司「愷望數據」；今年3月成立的家庭機器人企業破殼機器人，在6月24日便迅速出手投資匯光創新，該公司從創立到完成第一筆對外投資，僅僅間隔3.8個月。彼時，其A輪融資仍在進行中；2025年7月落地杭州的至簡動力，今年7月2日便領投莫刻機器人，意味成立不到一年，該公司便同步推進著自身的融資與對外擴張。

報導引述IT桔子數據顯示，29家被打上「具身智能」標籤的企業，對外投資了100多筆，覆蓋近百家被投公司，其中有約59%（17家）的核心業務是人形機器人本體，意味人形機器人本體企業構成投資主力，通過投資來穩固供應鏈；有16家是獨角獸（55%），包括智元機器人、銀河通用、星海圖、智平方、逐際動力等，代表對外投資在賽道頭部玩家中已相當普遍。

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