陸具身智能企業掀上市熱潮

A股人形機器人第一股宇樹科技今（10）日將開啟網上、網下申購。與此同時，港股已有51家具身智能相關企業排隊上市。分析師認為，此輪具身智能企業IPO熱潮既是相關產業爆發的起點，同時加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。

具身智能是指讓AI擁有物理實體（身體），並透過感測器與動作，在現實世界中即時感知、互動、學習及執行任務的智能系統，主要領域有人形機器人、服務機器人、工業機械臂或自動駕駛汽車等。

科創板日報報導，宇樹科技此次發行價定為每股人民幣150.80元，對應發行市值約人民幣610億元，市場普遍預期上市後市值能衝到人民幣1,000億元，漲幅約64%。

但聚光燈下遠不止宇樹科技一家，港交所是這輪具身智能企業IPO熱潮主戰場。Wind數據顯示，2026年內已有五家大陸機器人相關企業登陸港股。港交所推出的「18C章特專科技公司上市規則」允許無營收、未盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，成為具身智能企業成堆上市關鍵推手。

CIC灼識董事總經理余怡然表示，在此輪大批具身智能企業IPO集中兌現後，競爭將全面轉向特定場景下的穩定交付能力、批量一致性、供應鏈降本能力以及綜合運維服務水平。

余怡然認為，當前具身智能IPO熱潮代表行業正在形成真實訂單並開啟規模化交付。2026年的集體IPO，意味著賽道從一級市場「融資預期估值」切換至二級市場「經營業績估值」的檢驗階段，有真實訂單、能跑通商業閉環的企業有望獲得認可，而缺乏可驗證商業閉環、純概念型的企業，將因高額運營與硬體折舊成本面臨估值回調甚至加速出清。