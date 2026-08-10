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高盛：AI未見泡沫 外資可加碼

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

人工智慧（AI）近來急速發展，市場對AI泡沫憂慮升溫。不過，高盛首席中國股票策略師劉勁津近日表示，從整體市值與潛在經濟貢獻來看，大陸成本效益高不存在明顯的整體性泡沫。他並指，大陸AI相關企業占全球AI板塊市值約11%，海外資金配置卻僅約1%，外資仍有較大配置空間。

據澎湃新聞報導，劉勁津近日表示，從自上而下的角度觀察，大陸所有AI相關股票的總市值，尚未完全反映AI可能為整體經濟帶來的收益。不過，6月A股部分AI硬體標的估值觸及五年高位，顯示當時市場風險偏好較高，細分板塊估值可能過熱。

他指出，經過一個多月市場回調後，目前估值已回到較合理、健康的水準。

至於AI板塊配置方面，劉勁津將AI產業鏈分為上游電力、半導體、硬體基建、大模型及下游應用五個層次，並點名電力產業鏈、硬體基建及物理AI等三個細分賽道值得關注。

他表示，電力產業鏈屬長期結構性機會，隨算力大規模建設，將持續帶動相關需求；PCB、光模組及資料中心等硬體基建的盈利確定性較強，未來二至三年業績兌現節奏相對穩定；物理AI則依託大陸製造業體系，工業智慧、人形機器人等企業具備出海空間。

劉勁津指，大陸大模型Token成本低於海外競品，AI代理、產業雲商業化持續落地，AI Token未來有望成為繼實體商品後，大陸出口的新成長亮點，AI商業化變現邏輯會持續兌現。

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