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大陸AI模型全球採用率衝50% 理由曝光

經濟日報／ 記者黃雅慧、國際中心／綜合報導
研究機構顧能公司（Gartner）預測，中國大陸的人工智慧（AI）模型的全球採用率將在2027年底前達到50%，意味著不到兩年內，半數的全球企業都將運用中國大陸的AI技術於內部商業營運。美聯社
研究機構顧能公司（Gartner）預測，中國大陸的人工智慧（AI）模型的全球採用率將在2027年底前達到50%，意味著不到兩年內，半數的全球企業都將運用中國大陸的AI技術於內部商業營運。美聯社

研究機構顧能公司（Gartner）預測，中國大陸的人工智慧（AI）模型的全球採用率將在2027年底前達到50%，意味著不到兩年內，半數的全球企業都將運用中國大陸的AI技術於內部商業營運。

顧能近期發布「2026年中國人工智慧關鍵趨勢報告」，預測全球企業採用中國大陸AI模式的比率，將從2025年的5%飆升至2027年的50%。主因企業不再使用單一AI系統，而是採用針對不同用途客製化的多種模型，成本效益高的中國大陸AI模型正成為關鍵選項。

朝鮮日報引述顧能資深研究總監閻彬表示：「中國的人工智慧是開源的，讓企業可以根據自身需求進行精細調整並添加安全措施。」他補充稱：「這有助於各國建構自主的人工智慧系統。」

顧能進一步預測，「到2030年，中國大陸企業超過50%的人工智慧基礎設施將使用國產人工智慧加速器。」目前，中國大陸有30多家人工智慧加速器開發商，其中約有十家公司已成功實現自主研發人工智慧加速器的量產，已有相當大市占率。

顧能研究總監張吟鈴（Elaine Zhang）分析稱，「中國半導體產業發展迅速」，並補充說，「企業在引進國產AI加速卡時，不僅要考慮硬體相容性，還要考慮模型適應性。」

近期，隨著大陸AI新創公司月之暗面推出Kimi K3和阿里巴巴推出千問模型等，大陸自主研發的人工智慧系統快速提升，與美國先進人工智慧技術差距迅速縮小。有專家分析指，中美人工智慧技術差距已從過去的6-9個月縮小到近期的2-3個月。

今年3月，據顧能發布新聞稿，閆斌分析指，大部分領先的開源LLM都來自中國大陸，企業可以選擇在合適的位置托管這些開源模型，並透過額外的微調和防護措施來控制地緣政治風險。此外，開源模型還可用於合成數據生成，幫助國家構建自主AI。同時，中國大陸的多模態生成式AI模型在圖像和視頻生成等任務上也具全球競爭力。

該機構還預測，到2030年超過80%的企業將在設計、製造、產品和服務環節採用物理AI ，而目前採用率不足1% 。

模型 Gartner 人工智慧 中國

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