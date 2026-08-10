科技角力 陸科研投入首度超越美國

中美科技戰升高之際，日本文部科學省最新發布的「科學技術指標二○二六」顯示，二○二四年中國大陸研發投入達九十七點一兆日圓（約台幣十九點八兆元），年增百分之十三點一，首度超越美國的九十五點三兆日圓、年增百分之六點七，躍居全球第一；日本以廿二點一兆日圓排名第三。中國大陸比美國多出約一點八兆日圓，雖然領先幅度不到百分之二，但「首次超越」本身具有重要意義。

日本經濟新聞八日報導，日本文部科學省七日公布「科學技術指標二○二六」，透過約一百六十項指標，比較日本及主要國家的研發投入、科研人才與研究成果，主要採用二○二四年資料。

數據顯示，大陸二○二四年研發投入較前一年增加百分之十三點一，增幅明顯高於美國的百分之六點七及日本的百分之八點四。除中、美、日外，德國以十八點三兆日圓排名第四，其後依序為南韓十五點三兆日圓、英國十點八兆日圓及法國八點八兆日圓。

大陸研發投入快速增加，主要動力來自企業。二○二四年大陸企業研發支出達七十五點四兆日圓（約台幣十五點四兆元），年增約百分之十三，同樣超越美國企業。尤其是「電腦、電子及光學產品製造業」研發支出增長明顯，顯示大量資金正流向電子、半導體、人工智慧、通訊及其他尖端技術領域。

除研發投入外，大陸在科研成果方面也早已展現競爭力。二○一七年，大陸科研論文發表量超越美國，成為全球第一；二○一八年，在全球被引用次數排名前百分之十的高被引論文數量方面也取得第一；二○一九年起，大陸在被引用次數排名前百分之一的高被引論文數量上持續領先。

報導指，大陸過去已在論文數量及高被引論文等研究成果指標上取得領先，如今研發投入總額也超越美國，顯示大陸在研究規模與資金投入的優勢持續擴大。

報導分析，美國近年對大陸先進半導體及製造設備實施出口管制，促使大陸加速推動自主研發，在超級電腦、人工智慧及半導體等領域持續投入，以降低對外技術依賴。不過，美國自身研發投入也維持增長，科技企業尤其積極布局人工智慧。