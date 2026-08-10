快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

聽新聞
0:00 / 0:00

科技角力 陸科研投入首度超越美國

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
日本發布科學技術指標二○二六顯示，中國大陸研發投入首度超越美國。圖為一款具身智慧機器人在數據採集。 中新社
日本發布科學技術指標二○二六顯示，中國大陸研發投入首度超越美國。圖為一款具身智慧機器人在數據採集。 中新社

中美科技戰升高之際，日本文部科學省最新發布的「科學技術指標二○二六」顯示，二○二四年中國大陸研發投入達九十七點一兆日圓（約台幣十九點八兆元），年增百分之十三點一，首度超越美國的九十五點三兆日圓、年增百分之六點七，躍居全球第一；日本以廿二點一兆日圓排名第三。中國大陸比美國多出約一點八兆日圓，雖然領先幅度不到百分之二，但「首次超越」本身具有重要意義。

日本經濟新聞八日報導，日本文部科學省七日公布「科學技術指標二○二六」，透過約一百六十項指標，比較日本及主要國家的研發投入、科研人才與研究成果，主要採用二○二四年資料。

數據顯示，大陸二○二四年研發投入較前一年增加百分之十三點一，增幅明顯高於美國的百分之六點七及日本的百分之八點四。除中、美、日外，德國以十八點三兆日圓排名第四，其後依序為南韓十五點三兆日圓、英國十點八兆日圓及法國八點八兆日圓。

大陸研發投入快速增加，主要動力來自企業。二○二四年大陸企業研發支出達七十五點四兆日圓（約台幣十五點四兆元），年增約百分之十三，同樣超越美國企業。尤其是「電腦、電子及光學產品製造業」研發支出增長明顯，顯示大量資金正流向電子、半導體、人工智慧、通訊及其他尖端技術領域。

除研發投入外，大陸在科研成果方面也早已展現競爭力。二○一七年，大陸科研論文發表量超越美國，成為全球第一；二○一八年，在全球被引用次數排名前百分之十的高被引論文數量方面也取得第一；二○一九年起，大陸在被引用次數排名前百分之一的高被引論文數量上持續領先。

報導指，大陸過去已在論文數量及高被引論文等研究成果指標上取得領先，如今研發投入總額也超越美國，顯示大陸在研究規模與資金投入的優勢持續擴大。

報導分析，美國近年對大陸先進半導體及製造設備實施出口管制，促使大陸加速推動自主研發，在超級電腦、人工智慧及半導體等領域持續投入，以降低對外技術依賴。不過，美國自身研發投入也維持增長，科技企業尤其積極布局人工智慧。

科技 美國 AI 半導體

延伸閱讀

日發布排名：中研發總投入逾6億美元 首超美登頂全球

東海大學生技表現衝上全球第28、全台第一 展現台灣科研實力

人才保衛戰要讓研發留台灣 半導體中心深化高階培育

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

相關新聞

陸電動車極氪7X充電站起火爆炸 官方這樣回應

大陸電動車品牌極氪（Zeekr）一輛7X車款9日在浙江寧波一處公共充電站發生過熱起火，現場一度冒出明火，所幸未造成人員傷亡。極氪晚間回應，涉事車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，且事後未送至品牌官方授權服務中心檢測及維修，具體原因以相關部門最終調查結論為準。

大陸人形機器人占全球出貨逾97% 智元超車宇樹登市占第一

最新產業數據顯示，大陸人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%，在這一新興領域展現明顯領先優勢。其中，上海智元機器人以8,400台、44%的全球市占率超越宇樹科技，躍居全球第一；宇樹上半年出貨5,900台，兩家大陸業者出貨量均大幅領先特斯拉、Figure AI及Agility Robotics等美國主要廠商。

中嚴管烹飪、製茶業 數萬「大師們」失業 揭割韭菜騙局

隨著8月1日正式施行的「社會組織評比表彰活動管理辦法」給出的硬性監管紅線，中國烹飪協會、中國茶葉流通協會近日先後官宣，撤銷相關行業的「大師」、「名師」以及「美食地標城市」等稱號。有媒體稱，這項新規定一夜之間讓全國大批「大師」頭銜頓時全部作廢，數萬所謂行業大師集體失業；新規無異揭穿橫跨十年相關行業動輒掛出「大師」頭銜炒作價格的割韭菜騙局，引發業內熱議。

顧能研究機構：中AI模型全球採用率 明年衝50%

研究機構顧能公司（Gartner）預測，中國的人工智慧（AI）模型的全球採用率將在2027年底前達到50%，意味著不到兩年內，半數的全球企業都將運用中國的AI技術於內部商業營運。

「減薪都要來」外籍專才湧香港 甲廈出租率大增 國際校入學搶破頭

香港去年批出超過3.1萬宗外籍人士工作簽證，較五年前增加超過一倍。而金融服務業相關簽證，亦升至2022年以來新高。受惠於中資及大型企業來港上市，香港IPO活動大幅反彈，外資投行與金融企業積極擴充，帶動住宿需求上升。有代理透露，港島南區外籍專才租客較去年激增三成。香港餐旅業協會主席梁熙表示，在他擔任主席的酒店集團，近兩月歐美客人增加10%，都是比較長住的客人。

蘋果測試長鑫晶片 合作阿里巴巴千問文件卻秒刪

外媒報導，蘋果(Apple)近期已開始讓包括iPhone手機等產品測試使用中國長鑫存儲的記憶體晶片，同時積極尋求白宮批准。不過，蘋果近日在官網公開的「在Mac上配合Apple智能使用千問」手冊，上線不到一天就被刪除，且恢復為此前與ChatGPT合作版本。蘋果稱相關服務仍在監管審批中，不過不少中國網民紛紛諷阿里千問與蘋果的合作是「太早公布見光死」，質疑雙方合作生變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。