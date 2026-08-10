內需疲軟 陸7月CPI、PPI同步走弱

大陸國家統計局昨公布，七月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○點五，較六月回落○點五個百分點；生產者物價指數（ＰＰＩ）年增百分之三點五，較六月收窄○點六個百分點。

分析認為，在工業生產及出口強勁但內需疲弱下，大陸消費與生產者價格同步走弱，顯示經濟動能有所放緩，通縮壓力仍然存在。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，七月ＣＰＩ年增幅回落主要受汽油價格漲幅大幅收窄影響。與此同時，暑期出行需求拉動旅遊、住宿等服務價格明顯上漲，人工智慧驅動消費電子產品需求增加，相關價格上行。

七月ＰＰＩ年增百分之三點五，低於經濟學家預期的百分之三點八，較六月百分之四點一回落○點六個百分點，為三個月來最低。分析師指，七月國際大宗商品價格波動向大陸國內石油、有色金屬等上游行業傳導，加上高溫、颱風等天氣因素壓制建材和建築需求，輸入性因素影響相關行業價格下行。

路透分析，大陸部分上游產業及高科技產業仍維持強勁利潤成長，但更多面向其國內市場的製造商受到需求疲弱影響。保銀資產管理首席經濟學家張志偉指，大陸通膨放緩與其他經濟活動數據（如ＰＭＩ）一致，七月中共中央政治局會議釋放出加快財政支出訊號，但財政支出傳導需要時間。

大陸國家統計局發言人王冠華日前稱，隨著促消費各項政策持續落地，服務消費、升級類消費、新型消費需求有望穩步釋放，居民消費價格仍將延續溫和上漲。