杭州「絕代雙驕」合體引熱議 Deepseek戰投宇樹科技…鎖定具身智能

A股人形機器人第一股宇樹科技10日將開啓網上、網下申購。該公司股票的發行價格為每股人民幣150.80元，中一簽（500股）需繳款人民幣7.54萬元。戰配陣容囊括國家級長期資金、相關產業龍頭企業如Deepseek、騰訊等知名企業。AI界頂流強強聯手，顯示陸大模型與機器人賽道加深綁定。

據悉，宇樹科技預計募集資金總額為人民幣60.99億元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣59.17億元。宇樹科技將發行4044.64萬股新股，佔發行後公司總股本的10%，由此測算，公司發行市值接近610億元。

外界也紛估算如果中一簽能賺多少，據慣例，市場普遍預期上市後市值能衝到人民幣1,000億，漲幅約64%，按150.8元發行價估算，浮盈就是4.8萬多。不過，主承銷商中信證券相對保守，該機構給出的6-12個月目標市值在506億到559億之間，這個區間意味著存在破發風險 。

宇樹科技本次發行初始戰略配售發行數量為808.93萬股，約佔本次發行數量的20%。從戰略配售名單來看，除了國家級基金成為此次參與戰配的重要投資者外，其餘獲配對象是與宇樹科技經營業務具有戰略合作關係或長期合作願景的大型企業或其下屬企業，包括中國石油、南方電網、天翼資本與騰訊旗下的上海啟善投資。

備受外界關注的是，DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司獲配股數佔本次發行數量的比例為2.31%，拿了93.34萬股，花了人民幣1.41億元，限售期為36個月，換言之，雙方將綁定三年。

而宇樹科技與DeepSeek的戰略配售背後有更大的意圖，宇樹科技CEO王興興7日於科創板上市網上投資者交流會上表示，雙方將在面向通用人工智能開展合作研發、高性能通用機器人方面深度合作、AI大模型方面開展深度合作等三方面開展重點合作。宇樹科技此前也稱，開展大模型相關適配調用及融合開發時，優先選擇對方開展合作。

對於機器人企業而言，「大腦」是當前產業發展關鍵，有觀點認為，對於宇樹科技而言，與DeepSeek、騰訊等擁有模型實力的合作方強強聯手，或也能暫解宇樹科技的「大腦」之憂。一邊通過自研補上「大腦」短板，一邊通過戰略合作快速跟上「大腦」應用，這或許也是宇樹科技目前這場具身智能競賽中最務實的雙軌策略。

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