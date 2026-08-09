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「陸版輝達」摩爾線程營收年增147.42% 擬赴港上市

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國產GPU業者摩爾線程9日宣布，正籌劃發行H股並申請在香港交易所主板掛牌上市；公司同日公布上半年業績，淨利潤虧損較去年同期大幅收窄95.73%。圖／取自摩爾線程微博
大陸國產GPU業者摩爾線程9日宣布，正籌劃發行H股並申請在香港交易所主板掛牌上市；公司同日公布上半年業績，淨利潤虧損較去年同期大幅收窄95.73%。圖／取自摩爾線程微博

有「大陸版輝達」、「國產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，9日宣布正籌劃發行H股股票並申請在香港交易所主板掛牌上市；公司同日公布2026年上半年業績，營收年增147.42%至人民幣17.36億元（單位下同），淨利潤虧損1,156.31萬元，較去年同期虧損2.71億元收窄95.73%。

北京商報指出，摩爾線程9日公告稱，公司擬發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。公告顯示，為深化公司的國際化戰略布局，持續吸引並集聚優秀的研發與管理人才，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，摩爾線程擬發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。

公告還指，摩爾線程將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內（即自公司股東會審議通過之日起24個月內）或股東同意延長的其他期限內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。

摩爾線程同日還發布今年上半年年報，顯示今年上半年公司營收17.36億元，年增147.42%；毛利總額9.89億元，年增103.78%，整體毛利率為56.95%。歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損1156.31萬元，較去年同期虧損金額收窄2.59億元；扣除非經常性損益後的淨利潤虧損1.51億元，虧損年減52.37%。

第一財經報導，摩爾線程表示，上半年營收大幅成長主要受人工智慧產業發展、全功能GPU需求強勁，以及夸娥（KUAE）智算集群商業化加速等因素帶動，公司產品實現穩定供貨，市場競爭優勢進一步擴大。

摩爾線程今年上半年研發投入達7.69億元，年增38.16%，占營收44.3%。截至6月底，公司累計申請專利2167項，其中發明專利申請2049項；累計獲得授權專利788項，其中發明專利725項。

據悉，摩爾線程上半年經營活動產生的現金流量淨額為負21.69億元，去年同期為負11.64億元。公司表示，主要因擴大產品生產規模、經營性採購支出增加；截至6月底，公司存貨帳面價值35.5億元，較去年底增加166.48%。

此外，摩爾線程表示，旗下旗艦級AI訓推一體智算卡MTT S5000持續規模化量產，夸娥智算集群已在北京、無錫、杭州等地完成部署與交付，並拓展至網路、電信業者等客戶領域。

香港經濟日報提到，摩爾線程由輝達前全球副總裁張建中於2020年創立，2025年12月登陸上海證券交易所科創板。公司今年第一季已由虧轉盈，錄得淨利潤2,935.92萬元，去年同期則虧損逾1.12億元。

摩爾 A股 香港

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