快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

中東能源危機 大陸渤海千億方大氣田一期投產日產逾5200噸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國海油9日宣布，渤中19-6氣田一期開發項目全面投產，日產油氣當量（BOE）超過5200噸。圖／取自科技日報微信公眾號
中國海油9日宣布，渤中19-6氣田一期開發項目全面投產，日產油氣當量（BOE）超過5200噸。圖／取自科技日報微信公眾號

中東衝突延續、荷莫茲海峽運輸受阻之際，大陸加緊海上油氣資源開發，渤海首個千億方大氣田一期開發項目全面投產。中國海油9日宣布，渤中19-6氣田一期開發項目全面投產，日產油氣當量（BOE）超過5,200噸；該氣田探明天然氣地質儲量超過2,000億立方公尺、探明石油液體地質儲量超過2億立方公尺。

綜合新華社、人民日報報導，渤中19-6氣田位於渤海中部海域，探明天然氣地質儲量超2,000億立方公尺、探明石油液體地質儲量超2億立方公尺。該氣田埋藏深度超過5,000公尺，油氣藏分佈廣闊但種類複雜，潛山儲層裂縫密集。

中國海油天津公司工程技術作業中心相關負責人表示，當地地層最高溫度達204度，硬度超過常規碳鋼，技術團隊因此突破極硬地層鑽井工藝、抗高溫鑽井液體系等4項關鍵技術，建立適用於渤海超深層的自主可控技術體系，並完成全球首次太古界潛山地層分支井作業。

該負責人透露，一期開發項目共實施10口6,000公尺以上超深井，創下渤海油田開發項目超深井數量紀錄，鑽井作業平均井深超過5,500公尺。

渤中19-6氣田開發面臨的另一項難題，是潛山儲層內凝析氣主要分布在微米級裂縫中，且地層壓力快速下降時，凝析氣會由氣態轉為液態，傳統衰竭開採模式採收率較低。中國海油技術團隊因此探索海上超深層複雜潛山油氣藏開發技術，提出循環注氣模式，將部分採出的天然氣重新注入地層，以補充地層壓力。

報導稱，大陸天然氣儲量分布呈「西多東少」格局，渤中19-6是中國大陸東部最大的海上氣田，已累計生產天然氣超過28億立方公尺，是保障京津冀及環渤海地區天然氣穩定供應的重要力量。目前氣田日產氣量達350萬立方公尺，並根據下游管網負荷動態調配生產。

此外，渤中19-6氣田所在的渤海油田，是大陸的海上首個4,000萬噸級特大型油氣田。今年上半年，渤海油田加快新區產能建設、強化老油田精益管理，相繼推動墾利10-2等億噸級油氣田綜合項目全面投產，油田整體產量運行保持穩定增長，累計生產汽油突破2,100萬噸，再創歷史新高。

據悉，渤中19-6氣田二期開發項目鑽井工程並已全面啟動。

中東 日產 大陸 能源危機 石油

延伸閱讀

白海豚逼近 陸網友驚呼：這次是真的颱風！

規模大、運營難 中國旅遊度假區掀破產潮

馬斯克先進晶圓廠跨大步 將投入168億美元興建Terafab園區

陸AI用電創新高 廣東突破千億度

相關新聞

杭州「絕代雙驕」合體引熱議 Deepseek戰投宇樹科技…鎖定具身智能

A股人形機器人第一股宇樹科技10日將開啓網上、網下申購。該公司股票的發行價格為每股人民幣150.80元，中一簽（500股）需繳款人民幣7.54萬元。戰配陣容囊括國家級長期資金、相關產業龍頭企業如Deepseek、騰訊等知名企業。AI界頂流強強聯手，顯示陸大模型與機器人賽道加深綁定。

「陸版輝達」摩爾線程營收年增147.42% 擬赴港上市

有「大陸版輝達」、「國產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，9日宣布正籌劃發行H股股票並申請在香港交易所主板掛牌上市；公司同日公布2026年上半年業績，營收年增147.42%至人民幣17.36億元（單位下同），淨利潤虧損1,156.31萬元，較去年同期虧損2.71億元收窄95.73%。

張雪機車來台受阻 人民日報質問：民進黨當局怕什麼？

大陸「張雪機車」創辦人張雪日前接受本報專訪時表達有意來台展店，但經濟部表示，依法中國機車整車不得輸入，即便是化整為零來台組裝也屬違規。 對此，中共中央黨報人民日報指出，民進黨當局怕的不是衝擊台灣本地產業，而是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。

陸前首富鍾睒睒批電商「殺光」零售商 破壞社會生產力

大陸大陸電商平台競爭激烈，曾於2021年至2025年連續五年蟬聯福布斯中國首富的「農夫山泉」董事長鍾睒睒近日指出，電商平台作為特殊中間商，已「殺光」城市許多零售商，讓原本依靠感性消費的店鋪受到影響。他認為，電商平台將年輕人吸引到手機螢幕，消費的創造性與感性遭到扼殺，因此主張「必須限制平台的能力」。

SK海力士前員工洩密陸企 遭判刑1年6個月

南韓法院近日對一名SK海力士前職員因涉嫌向中國大陸企業洩露商業秘密二審判刑。韓聯社9日報導，首爾高等法院判處這名前員工有期徒刑1年6個月，維持一審判決。該員工曾任職SK海力士中國法人，被控違反公司保密規定，列印、拍攝內部資料，並將部分涉及CMOS影像感測器（CIS）技術的商業秘密用於求職履歷，外洩給中國企業。

建構戰略護城河 陸機器人企業「邊融邊投」成趨勢

儘管具身智能研發燒錢亟需融資，但為了建構完整供應鏈，邊融資、邊投資成為企業選擇。今年以來，大陸具身智能賽道，「邊融邊投」已從個別頭部企業的特殊策略，演變為賽道參與者的常態行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。