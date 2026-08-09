中東能源危機 大陸渤海千億方大氣田一期投產日產逾5200噸

中東衝突延續、荷莫茲海峽運輸受阻之際，大陸加緊海上油氣資源開發，渤海首個千億方大氣田一期開發項目全面投產。中國海油9日宣布，渤中19-6氣田一期開發項目全面投產，日產油氣當量（BOE）超過5,200噸；該氣田探明天然氣地質儲量超過2,000億立方公尺、探明石油液體地質儲量超過2億立方公尺。

綜合新華社、人民日報報導，渤中19-6氣田位於渤海中部海域，探明天然氣地質儲量超2,000億立方公尺、探明石油液體地質儲量超2億立方公尺。該氣田埋藏深度超過5,000公尺，油氣藏分佈廣闊但種類複雜，潛山儲層裂縫密集。

中國海油天津公司工程技術作業中心相關負責人表示，當地地層最高溫度達204度，硬度超過常規碳鋼，技術團隊因此突破極硬地層鑽井工藝、抗高溫鑽井液體系等4項關鍵技術，建立適用於渤海超深層的自主可控技術體系，並完成全球首次太古界潛山地層分支井作業。

該負責人透露，一期開發項目共實施10口6,000公尺以上超深井，創下渤海油田開發項目超深井數量紀錄，鑽井作業平均井深超過5,500公尺。

渤中19-6氣田開發面臨的另一項難題，是潛山儲層內凝析氣主要分布在微米級裂縫中，且地層壓力快速下降時，凝析氣會由氣態轉為液態，傳統衰竭開採模式採收率較低。中國海油技術團隊因此探索海上超深層複雜潛山油氣藏開發技術，提出循環注氣模式，將部分採出的天然氣重新注入地層，以補充地層壓力。

報導稱，大陸天然氣儲量分布呈「西多東少」格局，渤中19-6是中國大陸東部最大的海上氣田，已累計生產天然氣超過28億立方公尺，是保障京津冀及環渤海地區天然氣穩定供應的重要力量。目前氣田日產氣量達350萬立方公尺，並根據下游管網負荷動態調配生產。

此外，渤中19-6氣田所在的渤海油田，是大陸的海上首個4,000萬噸級特大型油氣田。今年上半年，渤海油田加快新區產能建設、強化老油田精益管理，相繼推動墾利10-2等億噸級油氣田綜合項目全面投產，油田整體產量運行保持穩定增長，累計生產汽油突破2,100萬噸，再創歷史新高。

據悉，渤中19-6氣田二期開發項目鑽井工程並已全面啟動。