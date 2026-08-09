靈巧手成具身智慧新戰場 藍思科技推37關節自由度產品

大陸具身智慧產業加速發展，機器人「靈巧手」也成為業者競逐的新戰場。大陸藍思科技與中科慧靈等共同成立中科慧思具身智能（湖南）有限公司，近日發布多款靈巧手產品，其中預發布的F系列繩驅仿生靈巧手達37個關節自由度，高於目前多數同類產品的21至23個，並宣布近期將啟動融資。業者預測，大陸靈巧手出貨量今年將達近7萬隻，較去年近2萬隻大增，大陸靈巧手產業正進入快速放量階段。

科創板日報指，靈巧手這個曾被視為機器人末端「小零件」的賽道，已成為2026年具身智慧產業最炙手可熱的方向。近日，藍思科技、中科慧靈與湖南華夏投資集團聯手成立中科慧思具身智能（湖南）有限公司，發布L1、D1、M1三款靈巧手產品，預發布F系列繩驅仿生靈巧手，並稱將建設大陸最大的靈巧手技能訓練場和數採中心。

報導稱，中科慧靈創始人、董事長兼中科慧思董事長張正濤測算，2025年中國靈巧手出貨量近2萬隻，2026年將達近7萬隻，正以每年約3.7倍的速度增長。但他表示，靈巧手行業雖熱，仍處在「問題比答案多」的階段，包括價格高、穩定性不足、集成難度高，以及VLA模型難以驅動20至30自由度的手真正作業，技術路線也尚未收斂。

同時，數據短缺是更深層瓶頸。張正濤說，大模型文本語料以數十萬億Token計，機器人整機開源數據已有百萬條軌跡，但開源靈巧手精細操作的真實數據「只有幾萬條，差了好幾個數量級」。

產品方面，中科慧思發布L1、D1、M1三款靈巧手，分別定位輕量化普惠、高自由度真機數據採集及工業場景；預發布的F系列繩驅仿生靈巧手達37個關節自由度，目前同類產品多為21至23個。據悉，全系列產品支持100萬次往復運動零故障。

中科慧思CEO楊平表示，靈巧手本體正往高自由度與全模態傳感融合，訓練數據「721」結構，即70%互聯網與仿真合成數據、20%真人數據、10%真機數據，已成為近半年行業共識。但他指出，數據規模及基模選型仍未收斂，數據質量也是當前關注焦點。

對市場熱炒的「機器人ChatGPT時刻」，楊平認為不會突然到來，可能先在一兩個工序進行小批量、多品種柔性生產。他預計這種情形未來半年至一兩年內發生，三五年內大規模推廣。

目前靈巧手賽道正經歷資本熱潮。據相關數據統計，2026年上半年融資金額已突破人民幣250億元。張正濤表示，中科慧思近期將開展融資，並認為「專業靈巧手公司已經擁有被單獨定價的產業位置」。