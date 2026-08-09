快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

張雪機車來台受阻 人民日報質問：民進黨當局怕什麼？

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
張雪機車來台受阻，人民日報稱，民進黨當局是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。圖為張雪機車工廠總部外觀。記者林宸誼／攝影
張雪機車來台受阻，人民日報稱，民進黨當局是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。圖為張雪機車工廠總部外觀。記者林宸誼／攝影

大陸「張雪機車」創辦人張雪日前接受本報專訪時表達有意來台展店，但經濟部表示，依法中國機車整車不得輸入，即便是化整為零來台組裝也屬違規。 對此，中共中央黨報人民日報指出，民進黨當局怕的不是衝擊台灣本地產業，而是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。

人民日報9日在六版《觀滄海》欄目發表題為「擋『張雪機車』，民進黨當局怕什麼」的文章表示，張雪機車在全球專業賽事不斷取得佳績，在台灣掀起熱潮。從台灣首位車主將整車拆成零件跨海運回，到台北重型機車展吸引大批觀眾打卡，再到台灣網友「敲碗引進」，彰顯台灣民眾對大陸好產品的渴望。張雪也公開表示，非常想在台灣開店，並承諾未來台灣車主將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務。

文章稱，這一兩岸民眾期盼的合理訴求遭民進黨當局「蠻橫阻攔」，甚至以高額罰款相威脅，再次暴露台灣當局「逢中必反」的真實面目。民進黨當局堅持台獨立場，設置障礙，惡意阻撓兩岸經貿正常交流合作，妄圖造成兩岸經濟「脫鉤斷鏈」。

文章指，截至今年7月底，台灣禁止進口大陸產品高達2,513項，涵蓋米麵油、新鮮果蔬、乳製品、雞蛋，以及新能源汽車、機車、家用電器等產品。

文章認為，民進黨當局面對大陸產品如臨大敵，怕的是台灣民眾親身感受到大陸製造業的先進與強大，戳破其苦心編織的大陸落後訊息繭房；也怕兩岸同胞在共享優質產品中拉近心理距離，讓台獨勢力的政治操弄失去土壤。

另，據大陸中央廣播電視總台「看台海」報導，台灣首位張雪機車車主「米亞」日前獲邀前往重慶參觀張雪機車工廠。報導稱，米亞2025年在中國國際摩托車博覽會看中張雪機車的性能，決定將機車帶回台灣。這輛機車先被拆解為零組件，運抵台灣後再重新組裝。

張雪機車創辦人張雪日前在直播中和米亞連線，米亞稱讚說「你們的工業技術真先進」，張雪立即回應稱：「糾正一下，是我們。」這段互動當時曾引發不少大陸網友點讚。

台灣首位張雪機車車主米亞（圖右）日前赴重慶參訪張雪機車工廠，並與創辦人張雪（圖左）會面。圖／取自紅星新聞
台灣首位張雪機車車主米亞（圖右）日前赴重慶參訪張雪機車工廠，並與創辦人張雪（圖左）會面。圖／取自紅星新聞

張雪機車 機車 民進黨

延伸閱讀

陸學者朱衛東提「統一三段論」 稱兩岸已進入戰略相持後期

【即時短評】笑陸失業率高 不如問台灣人為何赴陸

監管升級！美擬管控陸企海外資料中心 大馬恐被盯上

接待美智庫 徐國勇談藍綠兩岸路線盼速審無人機條例

相關新聞

杭州「絕代雙驕」合體引熱議 Deepseek戰投宇樹科技…鎖定具身智能

A股人形機器人第一股宇樹科技10日將開啓網上、網下申購。該公司股票的發行價格為每股人民幣150.80元，中一簽（500股）需繳款人民幣7.54萬元。戰配陣容囊括國家級長期資金、相關產業龍頭企業如Deepseek、騰訊等知名企業。AI界頂流強強聯手，顯示陸大模型與機器人賽道加深綁定。

「陸版輝達」摩爾線程營收年增147.42% 擬赴港上市

有「大陸版輝達」、「國產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，9日宣布正籌劃發行H股股票並申請在香港交易所主板掛牌上市；公司同日公布2026年上半年業績，營收年增147.42%至人民幣17.36億元（單位下同），淨利潤虧損1,156.31萬元，較去年同期虧損2.71億元收窄95.73%。

張雪機車來台受阻 人民日報質問：民進黨當局怕什麼？

大陸「張雪機車」創辦人張雪日前接受本報專訪時表達有意來台展店，但經濟部表示，依法中國機車整車不得輸入，即便是化整為零來台組裝也屬違規。 對此，中共中央黨報人民日報指出，民進黨當局怕的不是衝擊台灣本地產業，而是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。

陸前首富鍾睒睒批電商「殺光」零售商 破壞社會生產力

大陸大陸電商平台競爭激烈，曾於2021年至2025年連續五年蟬聯福布斯中國首富的「農夫山泉」董事長鍾睒睒近日指出，電商平台作為特殊中間商，已「殺光」城市許多零售商，讓原本依靠感性消費的店鋪受到影響。他認為，電商平台將年輕人吸引到手機螢幕，消費的創造性與感性遭到扼殺，因此主張「必須限制平台的能力」。

SK海力士前員工洩密陸企 遭判刑1年6個月

南韓法院近日對一名SK海力士前職員因涉嫌向中國大陸企業洩露商業秘密二審判刑。韓聯社9日報導，首爾高等法院判處這名前員工有期徒刑1年6個月，維持一審判決。該員工曾任職SK海力士中國法人，被控違反公司保密規定，列印、拍攝內部資料，並將部分涉及CMOS影像感測器（CIS）技術的商業秘密用於求職履歷，外洩給中國企業。

建構戰略護城河 陸機器人企業「邊融邊投」成趨勢

儘管具身智能研發燒錢亟需融資，但為了建構完整供應鏈，邊融資、邊投資成為企業選擇。今年以來，大陸具身智能賽道，「邊融邊投」已從個別頭部企業的特殊策略，演變為賽道參與者的常態行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。