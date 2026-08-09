張雪機車來台受阻 人民日報質問：民進黨當局怕什麼？

大陸「張雪機車」創辦人張雪日前接受本報專訪時表達有意來台展店，但經濟部表示，依法中國機車整車不得輸入，即便是化整為零來台組裝也屬違規。 對此，中共中央黨報人民日報指出，民進黨當局怕的不是衝擊台灣本地產業，而是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。

人民日報9日在六版《觀滄海》欄目發表題為「擋『張雪機車』，民進黨當局怕什麼」的文章表示，張雪機車在全球專業賽事不斷取得佳績，在台灣掀起熱潮。從台灣首位車主將整車拆成零件跨海運回，到台北重型機車展吸引大批觀眾打卡，再到台灣網友「敲碗引進」，彰顯台灣民眾對大陸好產品的渴望。張雪也公開表示，非常想在台灣開店，並承諾未來台灣車主將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務。

文章稱，這一兩岸民眾期盼的合理訴求遭民進黨當局「蠻橫阻攔」，甚至以高額罰款相威脅，再次暴露台灣當局「逢中必反」的真實面目。民進黨當局堅持台獨立場，設置障礙，惡意阻撓兩岸經貿正常交流合作，妄圖造成兩岸經濟「脫鉤斷鏈」。

文章指，截至今年7月底，台灣禁止進口大陸產品高達2,513項，涵蓋米麵油、新鮮果蔬、乳製品、雞蛋，以及新能源汽車、機車、家用電器等產品。

文章認為，民進黨當局面對大陸產品如臨大敵，怕的是台灣民眾親身感受到大陸製造業的先進與強大，戳破其苦心編織的大陸落後訊息繭房；也怕兩岸同胞在共享優質產品中拉近心理距離，讓台獨勢力的政治操弄失去土壤。

另，據大陸中央廣播電視總台「看台海」報導，台灣首位張雪機車車主「米亞」日前獲邀前往重慶參觀張雪機車工廠。報導稱，米亞2025年在中國國際摩托車博覽會看中張雪機車的性能，決定將機車帶回台灣。這輛機車先被拆解為零組件，運抵台灣後再重新組裝。

張雪機車創辦人張雪日前在直播中和米亞連線，米亞稱讚說「你們的工業技術真先進」，張雪立即回應稱：「糾正一下，是我們。」這段互動當時曾引發不少大陸網友點讚。