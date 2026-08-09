內需疲弱 大陸7月CPI年增率降至0.5%通縮陰霾再現

大陸7月物價數據低於市場預期，國家統計局9日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，較6月回落0.5個百分點；生產者物價指數（PPI）年增3.5%，漲幅較6月收窄0.6個百分點，降至三個月來最低。分析認為，在工業生產及出口強勁但內需疲弱下，大陸消費與生產者價格7月同步走弱，顯示經濟動能有所放緩。

大陸國家統計局9日公布，7月CPI按年上漲0.5%，低於市場預期的0.8%。今年前七個月，CPI按年升0.9%。按年比，食品價格下降1.5%，非食品價格上漲0.9%；按月比，7月CPI下降0.1%，其中食品價格持平，非食品價格下降0.1%。

7月食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.8%，影響CPI下降約0.22個百分點。食品中，畜肉類價格下降6%，其中豬肉價格下降13.3%；奶類價格下降1.5%，鮮果價格下降1.1%；蛋類價格則上漲14.4%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，7月受國際輸入性因素影響，CPI月減0.1%、年增0.5%，扣除食品和能源價格的核心CPI月增0.3%、年增0.9%，CPI總體保持溫和上漲。7月CPI年增幅回落主要受汽油價格漲幅回落影響。汽油價格年增1%，漲幅較6月回落16個百分點，對CPI年增的上拉影響較6月減少約0.45個百分點。

PPI方面，據中國大陸國家統計局數據，7月PPI年增3.5%，低於路透調查經濟學家預期的3.8%，較6月4.1%回落0.6個百分點，為三個月來最低；PPI月減0.7%。今年1至7月平均，PPI較去年同期上漲1.8%。

數據還指出，7月生產資料價格年增4.8%，其中採掘工業價格上漲16.4%、原材料工業上漲6.1%、加工工業上漲3.1%；生活資料價格下降0.8%，其中食品價格下降2.1%、衣著價格下降1.1%、一般日用品價格下降1%。

董莉娟說，7月PPI月度運行主要受到輸入性因素、季節性因素，以及產業轉型升級和消費提質擴容等三方面影響。其中，石油開採、精煉石油產品製造、有機化學原料製造價格分別下降11.8%、8.4%及4.2%，有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降2.1%及1.7%，5個行業合計影響PPI月減約0.65個百分點。

路透指，大陸部分上游產業及高科技產業仍維持強勁利潤成長，但更多面向其國內市場的製造商受到需求疲弱影響。Pinpoint Asset Management（保銀資產管理）首席經濟學家Zhiwei Zhang指，消費者及生產者價格通膨7月均走弱，與包括採購經理人指數（PMI）在內的其他經濟活動數據一致，PMI也較預期下降更多。第二季經濟動能有所放緩，7月中共中央政治局會議釋放出加大財政支出的訊號，但財政支出傳導需要時間。