中國稅收徵管趨嚴 清查違規優惠填補財政缺口

中國近年稅收徵管趨嚴，有上市公司今年各種補稅金額就突破人民幣1000萬元（約新台幣4780萬元）。分析指出，這與地方財政缺口亟需填補、推行全國統一大市場的配套措施有關，數位監管技術發達也使得稅務核查更容易。

經濟觀察網8日報導，一家中國製造業上市公司財務負責人表示，這3年來稅務變化明顯，今年僅各類追溯補稅金額就突破1000萬元；曾經扶持科創企業的研發費用加計扣除政策，已全面覆核；各地一度盛行的稅收優惠、財政返還管道持續緊縮；社保繳費基數核查也逐年趨嚴。

此外，中國有些企業多年前已申報享受的優惠，時隔數年被認定不合規，不僅要調減扣除額度，還要補繳稅款、繳納滯納金。

10年前，中國企業普遍按最低薪資標準申報社保基數。但在個稅數據與社保系統連線後，現階段7成以上員工需按真實薪資參保，長期目標將涵蓋9成以上。

報導說，在當下，維持財政收支平衡、推動統一大市場建設是中國經濟發展的重要任務。

在「統一大市場」建設的要求下，從2024年各地開始規範稅收優惠；網路企業領域，2025年國務院公布「互聯網平台企業涉稅信息報送規定」，稅務總局隨即發布配套公告；海外收入領域，納稅人海外收入、離岸信託被納入徵稅範圍；上市公司方面，今年上半年，近百家上市公司相繼發布補稅公告。

技術進步也是促使徵稅更嚴的原因，比如大數據與AI技術打通了企業、平台、銀行間的資訊壁壘。

問題在於，當前恰逢中國內需偏弱、企業利潤持續收縮，政策調整帶來的壓力被放大。上述企業財務負責人說，「新增社保等剛性支出直接擠壓現金流，不少企業轉而依靠外包崗位、靈活用工、自動化產線改造對沖人力成本上漲」。

復旦大學經濟學院教授劉志闊認為，地方財政持續擴大的收支剛性缺口，倒逼稅務部門加強稅源管理、提高徵管效率。清理違規稅收優惠、深挖既有稅源，已成為穩定財政收入的必要舉措。

他表示，全球強化稅收監管是共同趨勢，根本原因是經濟活動本身發生了變化。平台經濟、跨境交易、數位資產和靈活用工快速發展，傳統依靠企業申報和事後檢查的徵管方式，已越來越難以覆蓋真實稅源，「相比普遍提高稅率，通過堵塞漏洞、減少逃避稅、提高現有稅制執行率，更容易被社會接受」。