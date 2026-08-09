陸具身智慧企業掀上市潮 宇樹科技10日IPO申購

大陸具身智慧賽道迎來IPO密集期。大陸人形機器人大廠宇樹科技10日將在科創板啟動申購，將成為A股首家「人形機器人第一股」。與此同時，港股已有51家具身智慧相關企業排隊上市，機器人產業今年以來融資額更突破人民幣1,200億元（下同，約台幣5,735億元）。分析師認為，此輪IPO熱潮既是相關產業爆發的探索起點，同時加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。

科創板日報報導，宇樹科技此次發行價定為每股150.80元，對應發行市值約609.9億元，預計募資約42億元。但聚光燈下遠不止宇樹科技一家，港交所是這輪IPO熱潮的主戰場。Wind數據顯示，2026年年內已有5家大陸機器人相關企業登陸港股。港交所推出的「18C章特專科技公司上市規則」允許無收入、未盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，成為具身智慧企業扎堆上市的關鍵推手。

另方面，A股則走「精英篩選」路線，審核傾向於有真實訂單、穩定營收和造血能力的企業。宇樹科技科創板73天閃電過會，2023至2025年營收從1.59億元增至16.99億元；雲深處2025年扭虧為盈，歸母淨利潤2,868.4萬元。

IT桔子數據顯示，截至8月8日，大陸機器人領域今年獲投金額已達1,217.03億元，投資數量661起；2025年全年為726.39億元、723起。2026年的關鍵詞是分化，行業競爭正從比拼「肌肉」轉向比拼「智力」。宇樹科技此次IPO擬募資約42億元，其中智慧機器人模型研發也擬投入20.22億元，首次超過本體研發的11.1億元。

CIC灼識董事總經理余怡然表示，在此輪大批企業IPO集中兌現後，競爭將全面轉向特定場景下的穩定交付能力、批量一致性、供應鏈降本能力以及綜合運維服務水平。缺乏可驗證商業閉環、純概念型的企業，將因高額運營與硬體折舊成本面臨估值回調甚至加速出清。

值得關注的是，過去一年人形機器人價格跌幅超出預期。目前宇樹G1降到8.5萬元起、R1 2.99萬元起售，智元靈犀X2青春版售價9.8萬元，松延動力Bumi更是殺到9,984元。然而，跌破10萬元門檻的機型大多屬於娛樂級，真正能進工廠的工業級機器人仍在44.96萬元起，且現階段進入工廠的機器人仍以小規模試點為主。

余怡然認為，長期來看，具身智慧萬億級賽道方向明確，當前IPO熱潮標誌著行業正在形成真實訂單並開啟規模化交付的嘗試。2026年的集體IPO，意味著賽道從一級市場「融資預期估值」切換至二級市場「經營業績估值」的檢驗階段，有真實訂單、能跑通商業閉環的企業有望獲得認可，而依賴概念包裝、缺乏落地能力的故事型標的，或將面臨估值回調的壓力。