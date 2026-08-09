快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

陸具身智慧企業掀上市潮 宇樹科技10日IPO申購

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸人形機器人宇樹科技10日將在科創板啟動申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。圖為今年7月在2026上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社
大陸人形機器人宇樹科技10日將在科創板啟動申購，A股「人形機器人第一股」即將登場。圖為今年7月在2026上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社

大陸具身智慧賽道迎來IPO密集期。大陸人形機器人大廠宇樹科技10日將在科創板啟動申購，將成為A股首家「人形機器人第一股」。與此同時，港股已有51家具身智慧相關企業排隊上市，機器人產業今年以來融資額更突破人民幣1,200億元（下同，約台幣5,735億元）。分析師認為，此輪IPO熱潮既是相關產業爆發的探索起點，同時加速淘汰無法實現商業閉環的玩家。

科創板日報報導，宇樹科技此次發行價定為每股150.80元，對應發行市值約609.9億元，預計募資約42億元。但聚光燈下遠不止宇樹科技一家，港交所是這輪IPO熱潮的主戰場。Wind數據顯示，2026年年內已有5家大陸機器人相關企業登陸港股。港交所推出的「18C章特專科技公司上市規則」允許無收入、未盈利的「專精特新」科技公司赴港上市，成為具身智慧企業扎堆上市的關鍵推手。

另方面，A股則走「精英篩選」路線，審核傾向於有真實訂單、穩定營收和造血能力的企業。宇樹科技科創板73天閃電過會，2023至2025年營收從1.59億元增至16.99億元；雲深處2025年扭虧為盈，歸母淨利潤2,868.4萬元。

IT桔子數據顯示，截至8月8日，大陸機器人領域今年獲投金額已達1,217.03億元，投資數量661起；2025年全年為726.39億元、723起。2026年的關鍵詞是分化，行業競爭正從比拼「肌肉」轉向比拼「智力」。宇樹科技此次IPO擬募資約42億元，其中智慧機器人模型研發也擬投入20.22億元，首次超過本體研發的11.1億元。

CIC灼識董事總經理余怡然表示，在此輪大批企業IPO集中兌現後，競爭將全面轉向特定場景下的穩定交付能力、批量一致性、供應鏈降本能力以及綜合運維服務水平。缺乏可驗證商業閉環、純概念型的企業，將因高額運營與硬體折舊成本面臨估值回調甚至加速出清。

值得關注的是，過去一年人形機器人價格跌幅超出預期。目前宇樹G1降到8.5萬元起、R1 2.99萬元起售，智元靈犀X2青春版售價9.8萬元，松延動力Bumi更是殺到9,984元。然而，跌破10萬元門檻的機型大多屬於娛樂級，真正能進工廠的工業級機器人仍在44.96萬元起，且現階段進入工廠的機器人仍以小規模試點為主。

余怡然認為，長期來看，具身智慧萬億級賽道方向明確，當前IPO熱潮標誌著行業正在形成真實訂單並開啟規模化交付的嘗試。2026年的集體IPO，意味著賽道從一級市場「融資預期估值」切換至二級市場「經營業績估值」的檢驗階段，有真實訂單、能跑通商業閉環的企業有望獲得認可，而依賴概念包裝、缺乏落地能力的故事型標的，或將面臨估值回調的壓力。

申購 IPO 科技 機器人 營收

延伸閱讀

宇樹科技王興興：登陸資本市場是全新起點

大陸宇樹將上市 炒熱人形機器人題材

自動化展將登場！機器人概念股買盤先卡位 上銀、所羅門等法人青睞

009829十元親民價布局SK海力士！美韓AI盟約引爆算力浪潮 輝達巨額長約護航

相關新聞

杭州「絕代雙驕」合體引熱議 Deepseek戰投宇樹科技…鎖定具身智能

A股人形機器人第一股宇樹科技10日將開啓網上、網下申購。該公司股票的發行價格為每股人民幣150.80元，中一簽（500股）需繳款人民幣7.54萬元。戰配陣容囊括國家級長期資金、相關產業龍頭企業如Deepseek、騰訊等知名企業。AI界頂流強強聯手，顯示陸大模型與機器人賽道加深綁定。

「陸版輝達」摩爾線程營收年增147.42% 擬赴港上市

有「大陸版輝達」、「國產GPU第一股」之稱的摩爾線程，自去年底登陸A股科創板後，9日宣布正籌劃發行H股股票並申請在香港交易所主板掛牌上市；公司同日公布2026年上半年業績，營收年增147.42%至人民幣17.36億元（單位下同），淨利潤虧損1,156.31萬元，較去年同期虧損2.71億元收窄95.73%。

張雪機車來台受阻 人民日報質問：民進黨當局怕什麼？

大陸「張雪機車」創辦人張雪日前接受本報專訪時表達有意來台展店，但經濟部表示，依法中國機車整車不得輸入，即便是化整為零來台組裝也屬違規。 對此，中共中央黨報人民日報指出，民進黨當局怕的不是衝擊台灣本地產業，而是怕台灣民眾感受到大陸製造業的先進與強大。

陸前首富鍾睒睒批電商「殺光」零售商 破壞社會生產力

大陸大陸電商平台競爭激烈，曾於2021年至2025年連續五年蟬聯福布斯中國首富的「農夫山泉」董事長鍾睒睒近日指出，電商平台作為特殊中間商，已「殺光」城市許多零售商，讓原本依靠感性消費的店鋪受到影響。他認為，電商平台將年輕人吸引到手機螢幕，消費的創造性與感性遭到扼殺，因此主張「必須限制平台的能力」。

SK海力士前員工洩密陸企 遭判刑1年6個月

南韓法院近日對一名SK海力士前職員因涉嫌向中國大陸企業洩露商業秘密二審判刑。韓聯社9日報導，首爾高等法院判處這名前員工有期徒刑1年6個月，維持一審判決。該員工曾任職SK海力士中國法人，被控違反公司保密規定，列印、拍攝內部資料，並將部分涉及CMOS影像感測器（CIS）技術的商業秘密用於求職履歷，外洩給中國企業。

建構戰略護城河 陸機器人企業「邊融邊投」成趨勢

儘管具身智能研發燒錢亟需融資，但為了建構完整供應鏈，邊融資、邊投資成為企業選擇。今年以來，大陸具身智能賽道，「邊融邊投」已從個別頭部企業的特殊策略，演變為賽道參與者的常態行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。