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陸企租海外算力美國嚴查：是否透過東南亞國家 遠端使用輝達先進AI晶片

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者林宸誼／綜合報導
美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（AI）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進AI晶片。 法新社
美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（AI）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進AI晶片。 法新社

美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（AI）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進AI晶片。

彭博資訊引述消息人士報導，美國商務部工業與安全局（BIS）的執法部門，除持續追查受管制晶片是否經由黑市走私流入大陸外，也開始系統性調查陸企透過雲端服務遠端使用先進AI晶片的情況。

由於晶片並未實際出口至大陸，而是設置在其他國家的資料中心供遠端運算，因此目前並未違反美國現行出口管制規定，但這類做法已引起華府高度關注。

BIS正整理兩類國家名單，一類涉及黑市活動，將受限制輝達晶片實際運入大陸；另一類則是大陸企業可遠距使用相關晶片的國家。

港媒分析，兩者法律性質不同。非法轉運晶片一直屬BIS執法範圍，但陸企租用海外資料中心的晶片算力，目前並不違法。美國出口管制過往主要針對實體貨物，BIS是否有權限制企業透過雲端協議使用海外晶片，仍有法律疑問。

目前，美國眾議院已通過跨黨派法案，明確賦予當局相關權力。不過法案仍須獲參議院通過，任何限制陸企使用海外資料中心的措施，亦可能遭輝達等科技公司反對。

美國重新檢討政策，與大陸AI企業近期陸續推出高性能AI模型有關。大陸新創公司月之暗面（Moonshot AI）日前發布大型語言模型Kimi K3，在多項基準測試中的表現，已接近美國OpenAI與Anthropic等業者的最新模型。

白宮高層官員更公開指控，月之暗面非法取得輝達最先進AI晶片，並透過泰國合作夥伴遠端使用相關設備。知情人士表示，該名官員在指控之前並未與商務部協調，但數日後BIS仍啟動相關調查。

分析師指出，中國大陸企業對海外AI雲端算力需求快速成長，帶動了東南亞資料中心投資熱潮，該地區已有多家業者提供搭載輝達高階晶片的雲端運算服務給中國客戶，華府也懷疑這些公司將處理器實際轉移至中國。但要找出這些安排並非易事，輝達晶片的買家不願透露其中國客戶的身份，他們還常會採取措施撇清關係。

輝達一直反對進一步收緊出口限制。該公司此前表示，美國的出口管制令其失去全球第二大商業市場中國，並警告美國「不能再失去整個亞洲」。

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