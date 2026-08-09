北京出手下調購屋門檻 非戶籍家庭繳稅1年就可買五環內住房

7月底中共中央政治局會議提及「穩定房地產市場」後， 北京率先出手，明確自本月8日起，非北京戶籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由「兩年」減為「一年」。專家表示，此次北京進一步放鬆限購政策，是下半年穩定房地產市場的重要風向標，新政策有望啟動房市需求。

限購放鬆的同時，北京對公積金政策作出重要調整，對購買綠色建築、多子女家庭等情況給予支援，在合併享受各項優惠政策後，首套房公積金貸款最高額度可達人民幣340萬元（約新台幣1,625萬元）。

新政圍繞優化住房限購政策、完善房屋贈與政策、加大住房公積金支持力度三個方面推出七項措施，進一步降低購房門檻的同時，也從交易、融資、裝修等多個環節支持住房消費。

值得關注的是，北京成為7月底政治局會議提及「穩定房地產市場」後，率先公布房地產支持政策的一線城市，也是繼去年以來北京房市政策持續優化後的又一次重要調整。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，上海於2026年初已率先將非戶籍購房社保年限全面降至一年，北京此番跟進，意味著一線城市在「社保年限」這一限購核心措施上已基本實現實質性鬆綁。該政策的發布，對於穩定下半年市場預期、提振購房信心具有正面引導作用。

中指研究院政策研究總監陳文靜表示，北京本次政策直接擴大了購房群體基數。公積金貸款額度提升、支持裝修提取等政策將直接降低購房資金和裝修資金壓力，對剛需和改善性住房需求均形成支持，預計會直接刺激房地產市場，修復市場預期，短期內北京新房、中古屋成交量將改善，政策效果將逐步顯現。

嚴躍進指出，從實際效果來看，公積金貸款額度提高後，部分購房者的入市活躍度有望增加，在操作層面，購房者往往會根據貸款上限適當調整購房面積或地段選擇，從而帶動市場交易結構的優化。總體而言，該政策對活躍北京住房市場、穩定市場預期具有積極的現實意義。