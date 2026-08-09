大陸人行挺香港當黃金交易中心

隨著中國人民銀行（大陸央行）加速增持黃金儲備，該行傳出近月已增加在香港的黃金存放，助力支持香港成為主要的黃金交易中心。

知情人士指，人民銀行過去數月已在香港增加黃金存放，並正將部分黃金從倫敦轉移回國，而最新舉動將加速這一長期趨勢。

彭博分析，人行將更多黃金轉至香港存放，表明對上月啟動試運行的香港黃金清算系統的支持，給既有中心以及區域競爭對手新加坡帶來挑戰。香港還已邀請一些央行參與其黃金清算系統，重點爭取那些已加入北京「一帶一路」倡議的國家，作為推動其成為主要黃金交易中心努力的一部分。

全球許多央行選擇將部分黃金儲備存放於倫敦，因當地為主導的黃金市場，各國可透過向商業銀行出借黃金以積極管理儲備，而儲備中的大量黃金亦屬重要流動性來源。不過，近年包括印度及塞爾維亞在內的部分國家央行，基於安全或政治考慮已將部分海外黃金運回國內。

人行此舉直接支持2026年7月剛啟動試營運的香港黃金中央清算及結算系統，該系統已與上海黃金交易所實現首階段實物聯通。人行行長潘功勝在該清算系統啟動儀式上曾明確表示，將繼續提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例。

人行此舉具有多項戰略意義，除了配合香港從倉儲、結算等五大方面布局，助力香港在三年內實現2,000噸以上黃金儲存能力，打造亞洲核心黃金交易與交割樞紐，形成與倫敦、紐約黃金市場錯位互補的格局。同時也將強化「石油-人民幣-黃金」閉環中香港的黃金交割節點作用，中東產油國收到人民幣後可在香港金庫直接兌換實物黃金，全程無需經過SWIFT系統，將提升人民幣在全球黃金市場的定價話語權。

此舉有望改變過去大量黃金儲備存放於倫敦的單一布局，降低地緣政治帶來的儲備資產風險，提升官方黃金儲備的可支配性與安全性。