寒武紀上半年淨利倍增！淨利為人民幣21.66億元 年增137.3%

大陸AI晶片公司寒武紀公布2026年上半年財報，累計營收為人民幣59.96億元，年增108%，淨利為人民幣21.66億元，年增137.3%。

寒武紀表示，上半年營收增長主要得益於公司持續拓展市場，推動人工智慧應用落地。公司加強了與金融、網路大廠的合作，在這些領域實現規模化部署。

研發方面，寒武紀上半年研發投入人民幣7.02億元，年增29.63%。

截至報告期末，公司共有研發人員1,007人，占員工總數80.62%。公司稱，其持續推進DeepSeek、Qwen、混元等系列模型的適配和優化，並圍繞大模型訓練、推論及基礎系統軟體平台展開研發。

財新網報導，寒武紀目前最大客戶為字節跳動，對寒武紀的晶片預購訂單量達20萬片。

多家雲端服務業者表示，將採購部分大陸國產晶片滿足異質算力搭建的需求，但目前大陸AI晶片廠商均面臨產能不足、良率較低的問題。

寒武紀目前正面臨日益嚴峻的競爭。阿里和百度的自研晶片已經量產，並正在推動晶片業務分拆上市。去年12月以來，摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技、天數智芯四家大陸GPU廠商也接連上市，加入競爭。

一名大陸國產GPU廠商人士表示，此前為了衝上市，各家主推的客製化程度高的產品，下一步的競爭在於誰能擴大國產供應鏈產能，搶下更多市場化客戶的訂單。