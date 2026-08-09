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蘋果陸版Mac 預設阿里模型

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

蘋果官方文件確認，其個人電腦Mac用戶在中國大陸可直接調用阿里巴巴大模型千問AI，實現文本創作與Siri聯動，無須切換應用。

據IT時代網報導，一篇題為「在Mac上配合Apple智能使用千問」的文件，近日出現在蘋果官網的Mac簡體中文使用手冊中，不過用戶須位於大陸，且要macOS 26.6或更高版本，Apple帳戶的國家或地區同樣得是中國大陸，Mac機型也必須是中國大陸版本。四個條件缺一不可。

此前，大陸網信辦會同有關部門，按照「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」的要求，新增包括「Apple智能」在內的七款手機端側生成式人工智慧服務備案資訊。

蘋果CEO庫克隨後在財報會議上確認，該公司已在中國大陸獲准推出首批Apple智能功能。

阿里巴巴此前也對媒體表示，千問將作為AI能力集成進Apple智能，覆蓋iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國大陸用戶，用戶不必在應用之間來回切換，就能在蘋果設備上直接使用千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。

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