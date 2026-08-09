大陸宇樹將上市 炒熱人形機器人題材

中國大陸人形機器人大廠宇樹即將在科創板上市，台灣機器人與智慧自動化展也將於本月下旬展開，機器人概念股隨題材開始動起來，上銀（2049）、鈞興-KY（4571）等股價上周五（7日）逆勢上漲，提前發動攻勢，帶動機器人族群也受到關注。

宇樹日前已公布IPO的發行價格，發行價格為每股人民幣150.8元（約新台幣720元），預計募集資金約人民幣61億元，預料月底前將正式上市；而今年的台灣機器人與智慧自動化展預料也相當有看頭，因代理AI持續發展，以及工具機業者、光學業者持續投入機器人的視覺、四肢等技術開發，讓機器人產業從機器手臂、工業機器人、協作機器人，逐步邁向人形機器人領域。

法人分析，上銀機器人相關營收占比已提升至兩位數百分比，同時上銀也正開發微型滾珠螺桿、行星滾柱螺桿、線性執行器、諧波減速器及軸向馬達等產品。