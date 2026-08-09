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陸AI用電創新高 廣東突破千億度

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸AI產業發展快速，用電量大增。圖為位於天津的中國聯通京津冀數字科技產業園，運維工程師對服務器設施測溫記錄。新華社
大陸AI產業發展快速，用電量大增。圖為位於天津的中國聯通京津冀數字科技產業園，運維工程師對服務器設施測溫記錄。新華社

大陸用電負載入夏以來已四次創下歷史新高，達到十五點五七億千瓦。廣東七月成為大陸首個單月用電量突破一千億度電的省份，其中又以ＡＩ算力帶動資料（數據）中心用電成長最快。資料中心用電年增百分之十九點七六，韶關國家級資料中心聚落用電更大增百分之三一七點九，反映ＡＩ基礎設施持續擴張。

大陸國家能源局昨天公布上述最新數據，從地區來看，華北、東北、華東等六個區域電網已二十一次創歷史新高，北京、遼寧、江蘇、江西、四川、甘肅等二十五個省級行政區用電負載累計七十八次創新高。今年上半年，全社會用電量累計達五點一兆度電，年增百分之五點三。第二產業用電量達三點三一兆度電，年增百分之五點一，其中高技術及裝備製造業用電量增速達百分之九點八；第三產業用電量九九一六億度電時，年增百分之八點○，其中充換電服務業、網路數據服務業用電量增速分別達百分之五十六點九、百分之四十四點○。

廣東省七月全社會用電量突破一千億度電，成為大陸首個單月用電量突破千億度電的省分。工業用電是用電量增長的主力，高端製造新動能持續發力。當中人工智慧算力產業的快速崛起帶動資料中心用電需求，一至七月廣東全省資料中心用電量年增百分之十九點七六。韶關作為華南地區唯一的國家資料中心聚落，其用電量二○二五年以來維持百分之五十以上快速增長，今年一至七月年增達到百分之三一七點九。

廣東 用電 算力 AI

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