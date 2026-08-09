人形機器人 成陸新經濟引擎

大陸用電負載入夏以來已四次創下歷史新高，達到十五點五七億千瓦。廣東七月成為大陸首個單月用電量突破一千億度電的省份，其中又以ＡＩ算力帶動資料（數據）中心用電成長最快。資料中心用電年增百分之十九點七六，韶關國家級資料中心聚落用電更大增百分之三一七點九，反映ＡＩ基礎設施持續擴張。

2026-08-09 00:00