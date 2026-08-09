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人形機器人 成陸新經濟引擎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家市場監管總局八日公布數據顯示，今年上半年，大陸人形機器人領域新設企業十一點六萬戶，同比增長百分之九點五，人形機器人領域正加速形成大陸新的經濟增長點。  　　

去年大陸人形機器人出貨量已為全球第一。大陸市監總局昨天表示，今年上半年，大陸新設「八大新興產業＋九大未來產業」相關企業五十六點一萬戶，保持穩定增長態勢。部分前沿領域呈現爆發式增長，如生成式人工智能領域新設企業五點五萬戶，同比增長百分之二十八點○。

其中，高技術服務業加速壯大，信息傳輸和軟件技術服務業新設企業三十二點二萬戶，同比增長百分之三點三；科技成果轉化服務業新設企業四十五點九萬戶，增長百分之六點八。 　　

製造業企業轉型升級步伐加快。高端裝備製造業新設企業二點八萬戶，同比增長百分之二點五。其中，智能裝備製造業增長百分之六點四。

高技術製造業增勢強勁，截至六月底，高技術製造業企業總量達三十三點○萬戶，上半年新設一點五萬戶。其中，航天器及運載火箭製造業新設企業同比增長百分之一八五點七，光纖、光纜製造業增長百分之一二九點四，集成電路製造業增長百分之二十四點二。 　　

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