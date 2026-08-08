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中國產能過剩 新能源汽車相關企業半年註銷7632家

中央社／ 台北8日電

中國國家市場監管總局最新統計資料顯示，今年上半年產能過剩行業企業平穩有序退出，新能源汽車產業相關企業半年註銷7632家，較去年同期增加4.6%。

中國國家市場監管總局8日公布最新統計資料。

最新統計資料顯示，產能過剩行業企業平穩有序退出，今年上半年新能源汽車產業相關企業註銷7632家、年增4.6%；太陽能產業相關企業註銷5089家、年增8.3%；鋰電池產業相關企業註銷155家、年增12.3%。

今年上半年製造業企業轉型升級腳步加快。高端裝備製造業新設企業2.8萬家，年增2.5%；其中智慧裝備製造業新設企業家數年增6.4%、城市軌道裝備製造業新設企業家數年增4.4%。

高技術製造業成長勢頭強勁。今年上半年航天器及運載火箭製造業新設企業家數較去年同期激增185.7%；光纖、光纜製造業新設企業家數年增129.4%、積體電路製造業新設企業家數年增24.2%。

人工智慧領域呈現熱絡態勢。今年上半年生成式人工智慧領域新設企業家數5.5萬家、年增28%；人形機器人領域新設企業家數11.6萬家、年增9.5%。

中國國家市場監管總局表示，將圍繞優化營商環境、維護公平競爭和提升發展品質三大主線，為各類經營主體拓展公平有序發展空間，對於個體工商戶實施分型分類精準協助，營造穩定透明可預期的發展環境。

中國商務部甫於今年7月28日發表「關於所謂產能過剩問題的中方立場」文件，說明北京如何看待產能過剩議題，同時批評有關國家刻意炒作，以產能過剩為藉口，不斷地加碼對中國的限制措施、升溫保護主義。

北京於文件中主張，產能過剩是市場經濟動態現象，始終處於「平衡-失衡-再平衡」動態循環中，產業補貼與產能過剩不存在必然關係，出口多、順差大也不等於產能過剩，「中國內需不足導致產能過剩」不符合事實。

太陽能產業 中國

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