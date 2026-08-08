聽新聞
0:00 / 0:00

寒武紀上半年賺人民幣逾21億元 營收增幅逐季放緩

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸AI晶片公司寒武紀公布2026年上半年財報，上半年營收為人民幣59.96億元，年增108%，淨利為人民幣21.66億元，年增137.3%。新華社
大陸AI晶片公司寒武紀公布2026年上半年財報，上半年營收為人民幣59.96億元，年增108%，淨利為人民幣21.66億元，年增137.3%。新華社

大陸AI晶片公司寒武紀公布2026年上半年財報，上半年營收為人民幣59.96億元，年增108%，淨利為人民幣21.66億元，年增137.3%。不過，寒武紀營收增速逐季放緩。今年一季度，營收年增約160%，二季度增速僅為76%。

寒武紀表示，上半年營收增長主要得益於公司持續拓展市場，推動人工智慧應用落地。公司加強了與金融、網路大廠的合作，在這些領域實現規模化部署。從收入結構看，雲端產品線實現收入59.94億元，佔公司營業收入99.98%

研發方面，寒武紀上半年投入人民幣7.02億元，年增29.63%。截至報告期末，公司共有研發人員1007人，佔員工總數的80.62%。公司稱，其持續推進DeepSeek、Qwen、混元等系列模型的適配和優化，並圍繞大模型訓練、推論及基礎系統軟體平台開展研發。

陸媒財新網報導，寒武紀目前最大的網路客戶為字節跳動，對寒武紀的晶片預購訂單量達20萬片。多家雲端服務業者表示，將採購部分大陸國產晶片滿足異質算力搭建的需求，但目前大陸AI晶片廠商均面臨產能不足、良率較低的問題。

寒武紀目前正面臨日益嚴峻的競爭。阿里和百度的自研晶片已經量產，並正在推動晶片業務分拆上市。去年12月以來，摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技、天數智芯4家GPU廠商也接連上市，加入競爭。

一名大陸國產GPU廠商人士表示，此前為了衝上市，各家主推的客製化程度高的產品，下一步的競爭在於誰能擴大國產供應鏈產能，搶下包網路公司等更多市場化客戶的訂單。

營收 雲端

延伸閱讀

閎康財報／上半年每股賺2.99元 7月營收5.63億元創高

長鑫科技第2季營收躍增七倍

宏致財報／第2季每股賺1.22元 累計EPS 1.89元

瑞幸上季淨利年增19%

相關新聞

監管升級！美擬管控陸企海外資料中心 大馬恐被盯上

美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（ＡＩ）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進ＡＩ晶片。

北京出手下調購屋門檻 非戶籍家庭繳稅1年就可買五環內住房

7月底中共中央政治局會議提及「穩定房地產市場」後， 北京率先出手，明確自本月8日起，非北京戶籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由「兩年」減為「一年」。專家表示，此次北京進一步放鬆限購政策，是下半年穩定房地產市場的重要風向標，新政策有望啟動房市需求。

蘋果陸版Mac 預設阿里模型

蘋果官方文件確認，其個人電腦Mac用戶在中國大陸可直接調用阿里巴巴大模型千問AI，實現文本創作與Siri聯動，無須切換應用。

陸AI用電創新高 廣東突破千億度

大陸用電負載入夏以來已四次創下歷史新高，達到十五點五七億千瓦。廣東七月成為大陸首個單月用電量突破一千億度電的省份，其中又以ＡＩ算力帶動資料（數據）中心用電成長最快。資料中心用電年增百分之十九點七六，韶關國家級資料中心聚落用電更大增百分之三一七點九，反映ＡＩ基礎設施持續擴張。

大陸宇樹將上市 炒熱人形機器人題材

中國大陸人形機器人大廠宇樹即將在科創板上市，台灣機器人與智慧自動化展也將於本月下旬展開，機器人概念股隨題材開始動起來，上銀、鈞興-KY等股價上周五（7日）逆勢上漲，提前發動攻勢，帶動機器人族群也受到關注。

陸企租海外算力美國嚴查：是否透過東南亞國家 遠端使用輝達先進AI晶片

美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（AI）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進AI晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。