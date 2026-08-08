提振房地產市場 北京新規降低購房門檻

為了提振房地產市場，北京昨天宣布放寬非本市戶籍居民的購房限制，將繳納社保或個稅的年限門檻降至1年，意味著購房門檻進一步降低。

北京市住房和城鄉建設委員會、北京市規劃和自然資源委員會、北京住房公積金管理中心昨天聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」，新規從今日起施行。

新規規定，非北京籍居民家庭在北京市五環內購買商品住房的，社保或個稅繳納年限要求，從購房之日前連續繳納2年下調至滿1年。這代表非本地居民只需滿足1年的納稅或社保條件，就可在全市範圍內購買1套住房，多子女家庭可再多購買1套；在五環外，則不限購買套數。

新規並明確，父母將名下北京商品住房贈與成年子女時，將不再核驗購房資格，可直接持相關材料辦理房屋轉移登記。

此外，新規還上調了住房公積金貸款額度上限。購買首套住房的個人最高可貸額度提升至人民幣120萬元（下同，約新台幣540萬元），雙繳存職工家庭最高額度則上調至240萬元。對於在郊區購房、購買綠色建築認證住房或多子女家庭，還可分別在此基礎上疊加最高60萬元和100萬元的上浮額度。

陸媒澎湃新聞報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，這次政策調整具有較強的訊號意義。在增量政策空間逐步收窄的背景下，北京作為一線城市標桿，選擇在8月初進一步降低限購門檻，表明地方政府在穩定房地產市場方面仍在持續發力。

他表示，從政策節奏看，上海於2026年初已率先將非戶籍購房社保年限全面降至1年（市區可買），北京這次跟進，意味著一線城市在「社保年限」這一限購核心維度上已基本實現實質性鬆綁。該政策的頒布，對於穩定下半年市場預期、提振購房信心具有正面引導作用。