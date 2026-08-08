聽新聞
0:00 / 0:00

提振房地產市場 北京新規降低購房門檻

中央社／ 北京8日電

為了提振房地產市場，北京昨天宣布放寬非本市戶籍居民的購房限制，將繳納社保或個稅的年限門檻降至1年，意味著購房門檻進一步降低。

北京市住房和城鄉建設委員會、北京市規劃和自然資源委員會、北京住房公積金管理中心昨天聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」，新規從今日起施行。

新規規定，非北京籍居民家庭在北京市五環內購買商品住房的，社保或個稅繳納年限要求，從購房之日前連續繳納2年下調至滿1年。這代表非本地居民只需滿足1年的納稅或社保條件，就可在全市範圍內購買1套住房，多子女家庭可再多購買1套；在五環外，則不限購買套數。

新規並明確，父母將名下北京商品住房贈與成年子女時，將不再核驗購房資格，可直接持相關材料辦理房屋轉移登記。

此外，新規還上調了住房公積金貸款額度上限。購買首套住房的個人最高可貸額度提升至人民幣120萬元（下同，約新台幣540萬元），雙繳存職工家庭最高額度則上調至240萬元。對於在郊區購房、購買綠色建築認證住房或多子女家庭，還可分別在此基礎上疊加最高60萬元和100萬元的上浮額度。

陸媒澎湃新聞報導，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，這次政策調整具有較強的訊號意義。在增量政策空間逐步收窄的背景下，北京作為一線城市標桿，選擇在8月初進一步降低限購門檻，表明地方政府在穩定房地產市場方面仍在持續發力。

他表示，從政策節奏看，上海於2026年初已率先將非戶籍購房社保年限全面降至1年（市區可買），北京這次跟進，意味著一線城市在「社保年限」這一限購核心維度上已基本實現實質性鬆綁。該政策的頒布，對於穩定下半年市場預期、提振購房信心具有正面引導作用。

房地產 北京 門檻

延伸閱讀

提前分房地給子女避遺產稅 地價稅竟從5千變2.5萬元

2026北京服貿會 300家500強企業設展

台南房屋稅2.0見效 出租戶增4196戶、空屋減5029戶

民進黨父親節推宣傳影片 5參選人接力宣傳人口政策

相關新聞

監管升級！美擬管控陸企海外資料中心 大馬恐被盯上

美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（ＡＩ）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進ＡＩ晶片。

北京出手下調購屋門檻 非戶籍家庭繳稅1年就可買五環內住房

7月底中共中央政治局會議提及「穩定房地產市場」後， 北京率先出手，明確自本月8日起，非北京戶籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由「兩年」減為「一年」。專家表示，此次北京進一步放鬆限購政策，是下半年穩定房地產市場的重要風向標，新政策有望啟動房市需求。

蘋果陸版Mac 預設阿里模型

蘋果官方文件確認，其個人電腦Mac用戶在中國大陸可直接調用阿里巴巴大模型千問AI，實現文本創作與Siri聯動，無須切換應用。

陸AI用電創新高 廣東突破千億度

大陸用電負載入夏以來已四次創下歷史新高，達到十五點五七億千瓦。廣東七月成為大陸首個單月用電量突破一千億度電的省份，其中又以ＡＩ算力帶動資料（數據）中心用電成長最快。資料中心用電年增百分之十九點七六，韶關國家級資料中心聚落用電更大增百分之三一七點九，反映ＡＩ基礎設施持續擴張。

大陸宇樹將上市 炒熱人形機器人題材

中國大陸人形機器人大廠宇樹即將在科創板上市，台灣機器人與智慧自動化展也將於本月下旬展開，機器人概念股隨題材開始動起來，上銀、鈞興-KY等股價上周五（7日）逆勢上漲，提前發動攻勢，帶動機器人族群也受到關注。

陸企租海外算力美國嚴查：是否透過東南亞國家 遠端使用輝達先進AI晶片

美中晶片戰持續升溫，美國正進一步收緊對中國大陸獲取先進人工智慧（AI）晶片的監管，不再關注晶片出口，而是把目光轉向大陸企業是否透過包括馬來西亞在內的海外資料中心，租用算力使用輝達（Nvidia）先進AI晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。