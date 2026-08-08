宇樹科技王興興：登陸資本市場是全新起點

宇樹科技董事長兼首席技術官王興興表示，宇樹科技登陸資本市場是全新起點，未來將持續探索人形機器人、四足機器人等更多產品型態與型號。

宇樹科技將在A股科創板上市，發行價格為每股人民幣150.8元（約新台幣720元）。

宇樹科技7日下午召開網上投資者交流會，時長約3小時，王興興於會上回應投資者提問。

據第一財經、香港經濟日報、澎湃新聞等媒體報導，王興興於會上表示，最近幾年公司經營業績穩步成長，這次登陸資本市場是宇樹科技全新起點，未來會持續探索人形機器人、四足機器人等更多的產品型態與型號。

王興興坦言，目前成績尚在探索起步階段，整個具身智慧（Embodied Intelligence）行業仍處於發展早期，類似於早年家用電腦及家電產業的起步時期，智慧設備在陌生環境中的泛化能力仍有待全行業從業者共同努力提升。

投資者關注未來業績如何支持市場高估值？王興興回應，公司主營產品所處的人形機器人與四足機器人市場有巨大的市場空間與應用前景。

他說，在中短期內，人形機器人將集中應用於科學研究、應用開發、教育教學、文化表演、智慧服務等領域；中長期來看，人形機器人的目標是走進工廠車間、千家萬戶，為工業、家庭及社會場景提供相關服務，巨大的市場空間與廣闊的應用前景將支持公司發展與業務成長。

王興興提到，人形機器人可以承擔高危險、高負荷、重複性等消耗體力活動，將人們從這些消耗性活動或工作中釋放出來，幫助人們將精力、時間投入到創新性活動和生活中，相信人形機器人會像機械工具、汽車、電腦、網路等發明一樣，為人類生活帶來更多的創新創業機會，推動社會整體進步。