「零一萬物」李開復回應公司上市進度：不追逐估值、照自身發展節奏推進

大陸知名人工智慧專家、AI新創公司「零一萬物」創辦人李開復表示，公司一旦符合條件就會推動上市，不會追求短期估值，而是依照自身發展節奏推進上市計畫。此前陸媒報導，零一萬物正進行上市前融資，目標2027年赴港上市。

綜合金融界、澎湃新聞報導，李開復7日出席北京大學國家發展研究院舉行的其著作《AI未來已來》新書交流會，回應公司上市進度等問題。

陸媒7月底曾報導，李開復創辦的AI新創公司「零一萬物」（01.AI），正推進新一輪上市前融資，並計畫於2027年赴香港上市。

李開復表示，一旦滿足條件就會上市。他希望市場將零一萬物定位為助力企業完成AI轉型的服務商，而非單純大模型企業。

針對市場關於企業AI服務模式偏重資產、或限制擴張速度的討論，李開復認為，企業級AI服務確實無法復刻消費級產品、模型調用業務的爆發式增速，但B2B企業服務客戶黏性更強，公司不追逐估值，將按照自身發展節奏推進上市相關進程。