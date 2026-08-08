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宇樹人形機器人 出貨量世界第一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
圖為北京一家宇樹機器人門市店面，展示販售的人形機器人。新華社
圖為北京一家宇樹機器人門市店面，展示販售的人形機器人。新華社

大陸機器人龍頭企業宇樹科技董事長、總經理兼首席技術官王興興昨天表示，宇樹科技最近幾年經營業績穩步增長，去年（二○二五）在扣非後淨利潤迅速增長的同時，實現人形機器人貨量全球第一。

宇樹科技日前公開發行股票並在大陸Ａ股科創板上市，將於下周網上網下進行申購。王興興昨在公開募股（ＩＰＯ）網上路演現場表示，本次登陸資本市場，是宇樹科技全新的起點。未來，宇樹會深耕通用具身智能機器人核心技術研發與產業落地，讓智能機器人更早、更好地為全社會服務。

中通社報導，他在路演時指出，宇樹科技當前成績只是起點，當下具身智能行業整體仍處在發展早期，類似於早年家用電腦的起步階段，設備適配陌生環境的泛化能力仍需要全行業從業者攜手共同提升。

談及未來發展方向，王興興說，宇樹科技將持續攻堅具身大模型、場景數據採集與分析、強化學習、具身本體模型、核心零部件自研與高性能執行機構等軟、硬件關鍵技術，並將積極探索人形機器人、四足機器人、機甲等更多的產品形態和型號，推動機器人承接高強度、高風險體力勞動，推進機器人技術造福社會。

人形機器人 機器人 貨量

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