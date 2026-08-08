AI需求激增 資料中心租賃價格近翻倍

受惠於DeepSeek的成功，ＡＩ熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板。從字節跳動到ＡＩ新創公司，大陸科技公司正推動香港資料中心需求激增，帶動香港資料（數據）中心租賃價格今年上漲近一倍。

彭博報導，資料中心諮詢機構Structure Research表示，上季度數字基礎設施交易明顯加速，推動資料中心的租賃價格上漲。

Structure Research分析師表示，阿里巴巴、騰訊控股等大陸大型雲端服務業者正擴大在香港的算力布局。一些中國獨立ＡＩ公司也開始進入香港市場。

他指出，過去幾個月香港資料中心租賃交易中，約百分之九十是來自中國企業，百分之十來自西方企業，如今這裡幾乎已經成為一個大陸市場。

面向超大規模客戶的資料中心批發租賃價格較年初上漲約百分之九十，成為亞洲漲幅最大的市場之一。數據顯示，目前香港批發租賃價格最高已達每千瓦一百八十美元，不過仍明顯低於供應趨緊的新加坡每千瓦三百至四百九十美元的水平。

對於快速擴張的科技企業而言，香港相較於大陸，除了允許資料自由流動，還可以直接連接國際市場，與大陸監管更嚴格的網路環境形成對比。

分析師表示，如果企業希望訓練ＡＩ並參與國際競爭，香港是一個理想的試驗場，可以測試模型並觀察其表現。