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東數西算 陸有戰略安全考量
大陸發展ＡＩ產業，遠景星河基地計畫在內蒙古烏蘭察布打造全球Token（詞元）產出能力最強的單體ＡＩ算力中心。當地擁有豐沛的風、光等再生能源，使烏蘭察布全域綠電占比高達百分之六十七。而內蒙古也是大陸「東數西算」的八大節點之一。
大陸二十多年前推動「西電東送」（把西部充沛的電力透過特高壓輸送到缺電的東部），近年則發展「東數西算」，意指把大陸東部地區的繁重算力需求，引導到有綠能、有土地的西部，進行有效資源對接。二○二二年二月，大陸多個部委宣布在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏八地啟動建設「國家算力樞紐節點」、並規畫十個數據中心集群。
大陸「東數西算」政策除利用西部充沛且便宜的電力外，將多個大型算力中心分散至西部也有戰略安全的考量。
而這些運算離日常生活應用並不遙遠。今年五月央視新聞曾報導，在陝西西安用手機用大模型下單買杯奶茶，背後運用的詞元與算力，很可能就來自離西安一個多小時高鐵車程的甘肅慶陽的算力中心。
目前包含阿里千問、月之暗面Kimi、DeepSeek等多家大陸國產大模型公司，均已在慶陽等多個西部算力中心落地部署。當地由於綠電豐富、電價低廉，相比東部的大型資料（數據）中心，每度電能便宜二至三毛錢人民幣（約東部電力近二分之一價格），一年可節省上千萬元人民幣的電費。
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