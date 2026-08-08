陸推AI 全球最大算力設施落腳內蒙

大陸全力發展ＡＩ產業，內蒙古宣布將在烏蘭察布建成全球最大的ＡＩ算力超大型設施，可支援百萬張ＡＩ加速卡同時運算、百萬Ｐ級算力，為全球Token生成能力最強的單體ＡＩ資料中心，刷新ＡＩ基礎設施的密度紀錄。

中國能源網指出，大陸著名綠能科技企業「遠景科技集團」六日宣布，在內蒙烏蘭察布建成全球最大的ＡＩ算力超大型設施「遠景星河基地」，建築面積十二萬平方公尺，約二十個標準足球場，超級單體採用超高比例綠電直連，這項投資主要是面向科技大廠與ＡＩ公司大規模使用國產算力的緊迫需求，為中國算力量身打造「新能源+ＡＩ算力基礎設施」的中國解決方案。

此基地是遠景科技「戈壁使命」計畫落地的首個旗艦項目。這個大型ＡＩ算力中心在園區第一階段啟用後，可向當地科技企業提供一百二十ＭＷ供電容量，總規畫容量將達二ＧＷ（吉瓦），成為中國最大的ＡＩ算力園區和Token工廠。

中國能源網指出，「遠景星河基地」將百萬張ＡＩ加速卡集中部署於單一設施，將百萬卡匯聚於超級單體內，以集群總算力提升中國晶片的全球競爭力。報導也提到，烏蘭察布正是大陸國家「東數西算」八大節點之一，網路時延優勢得天獨厚。同時，這裡擁有全大陸領先的風、光資源，全域綠電占比高達百分之六十七。

在電力供給方面，「遠景星河基地」利用當地風力資源，通過自建風場及專線實現綠電直接供電，為全球最大、綠電占比最高的ＡＩ超級單體構築起堅實的綠色能源基礎。

二○二六年六月，遠景在法國VivaTech科技峰會上正式發布「戈壁使命」，目標是到二○三○年在全球戈壁荒漠地區建成五ＧＷ綠色ＡＩ算力中心。遠景烏蘭察布星河基地作為「戈壁使命」邁出的第一步，正成為中國ＡＩ算力中心走向世界的示範案例。

明報引述彭博新能源財經分析稱，遠景的布局，是中企爭相在數據中心市場，搶占一席之地的縮影，至今該市場主要由電信營運商以及包括騰訊、阿里和中國聯通在內的網路巨頭壟斷。