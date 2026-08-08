陸7月外銷年增23% 本季帶勁

大陸發展ＡＩ產業，遠景星河基地計畫在內蒙古烏蘭察布打造全球Token（詞元）產出能力最強的單體ＡＩ算力中心。當地擁有豐沛的風、光等再生能源，使烏蘭察布全域綠電占比高達百分之六十七。而內蒙古也是大陸「東數西算」的八大節點之一。

2026-08-08 00:00