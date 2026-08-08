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陸7月外銷年增23% 本季帶勁
大陸海關總署最新數據顯示，以美元計，大陸7月出口年增23.9%，較6月27%回落，但仍處高位；進口年增27.5％。分析師指出，7月貿易數據延續全球對AI產品相關需求驅動的增長格局，預計第3季大陸進出口有望維持較高增速。
大陸7月進出口、出口、進口總值分別為6,832億美元、3,978億美元、2,853億美元，貿易順差1,125億美元；前七月進出口、出口、進口總值分別為4兆3,578億美元、2兆5,226億美元、1兆8,352億美元，年增21.8%、18.5%、26.7%，貿易順差6,873億美元。
前七月，前三大貿易夥伴仍是東協、歐盟以及美國，進出口年增分別達24.7%、13.6%、2.3%。不過，貿易順差再度飆高，則面臨美國加徵關稅與歐盟施壓要求貿易再平衡的風險。
從前七月出口重點商品來看，機電產品普遍呈增長趨勢，其中積體電路出口金額2,160億美元，年增99.5%；包含AI伺服器在內的自動數據處理設備出口金額1,662億美元，年增45.2%。可見全球AI強勁需求驅動大陸科技產品出口持續爆發。
彭博經濟研究中國經濟學家David Qu指出，中國大陸科技相關製造業出口表現強勁，而傳統產品出口增速則遠落後於總體水準。
香港經濟日報引述保銀資本總裁兼首席經濟學家張智威分析，龐大的貿易順差持續給人民幣帶來升值壓力。
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