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陸7月對美出口值年增17%

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
中國7月出口年增23.9%、進口增27.5%，AI需求帶動機電、半導體出口大增。圖／取自大陸海關總署 陳湘瑾
中國7月出口年增23.9%、進口增27.5%，AI需求帶動機電、半導體出口大增。圖／取自大陸海關總署 陳湘瑾

大陸海關總署昨天公布七月外貿數據，按美元計，出口三九七八點五億元，年增百分之廿三點九；進口二八五三點五億元，年增百分之廿七點五。分析指出，七月貿易數據延續了人工智慧（ＡＩ）相關需求驅動的增長格局，預計第三季進出口仍有望維持較高增速。

當月貿易順差一一二五億美元，高於預期的一○七○億美元。

財聯社指出，七月大陸機電產品、高新技術產品出口保持高增速，機電產品以二五九二億美元出口金額位居首位，年增幅高達百分之卅三點八。其中，積體電路（半導體）出口值年增百分之一一六點五，汽車（包括底盤）出口按年增百分之六十點三，船舶年增百分之九十二點三。

對美部分，大陸七月對美進出口總值五五八點七億元，年增百分之十六點六；對美出口四一九點三億元，年增百分之十七；自美進口一三九點三億元，年增百分之十五點三，均低於整體增速。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，七月出口增長繼續為大陸經濟提供支撐，預計第三季出口仍將保持強勁勢頭。但龐大的貿易順差持續給人民幣帶來升值壓力。同時，大陸與貿易夥伴的緊張關係正升溫。七月底召開的政治局會議釋放出「推動貿易平衡發展」的政策意圖，預計在九月中美元首會晤、秋季的中歐貿易投資磋商機制第二次會議前，大陸將與主要貿易夥伴展開密集磋商，探討如何推動貿易關係更加平衡。

兩岸貿易部分，大陸七月對台進出口總值三六七點七億美元，年增百分之卅三；對台出口一〇二點九億美元，年增百分之廿五；自台進口二六四點八億美元，年增百分之卅六點六，均高於整體增速。

出口值 對美 海關

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