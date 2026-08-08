陸多晶矽業者聯合反內捲 同意不得以低於成本價銷售

大陸市場監管總局對光電行業展開價格合規指導一周後，占據大陸總產能九成的八家多晶矽企業共同簽署反內捲倡議書，要求不得低於成本價銷售。

多晶矽作為光電產業鏈上游核心原材料，其價格走勢直接影響中下游成本。八家龍頭企業聯合承諾避免低於成本價競爭，短期內或有助於穩定市場預期，緩解行業性虧損壓力，但倡議不具備法律強制力，實際執行效果仍待觀察。

上海證券報報導，這八家企業合計占據大陸境內多晶矽有效產能超過九成，包括四家上市公司，分別為通威股份、協鑫科技、大全能源、新特能源，以及亞洲矽業、東方希望、青海麗豪、新疆戈恩斯。

這八家企業共同承諾，所有光電產品銷售價格（含招投標報價）均不得低於依據團體標準「光伏行業成本核算模型通則」核算的對應成本。

低於完全成本價銷售的必須立即制止和糾正，並自覺接受各級市場監督管理部門的監督檢查。企業要加強互相監督，當發現低於成本銷售的違法行為時，要及時向行業協會和市場監管總局反映和舉報。此外，企業承諾嚴格落實能耗新標準，主動出清高耗能落後產能。

21世紀經濟報導，知情人士透露，倡議書發布後或許還會公布懲罰措施，加強自律。「目前業內所認同的矽料環節完全成本價格，在每噸人民幣4.5萬元至4.8萬元（新台幣20.7萬到22萬元）。」

中國有色金屬工業協會矽業分會本周發布的資訊顯示，本周大陸多晶矽市場整體陷入觀望態勢，在上周，境內N型複投料和顆粒矽的成交均價分別為每噸人民幣3.2萬元、3.1萬元。這也代表，矽料成交價格要反彈到業內所預期的完全成本價，反彈幅度需要超過40%。

中國光伏行業協會諮詢專家呂錦標提到，光電全產業鏈不低於成本銷售有政策依據，也有現實壓力。企業已經虧損三年，低價並沒有刺激市場，反而讓龍頭企業都難以為繼。