全球最大AI算力設施 內蒙完工

大陸全力發展AI產業，內蒙古宣布在烏蘭察布建成全球最大的算力超大型設施，可支援百萬張AI加速卡同時運算、百萬P級算力，為全球Token生成能力最強的單體AI資料中心，刷新AI基礎設施的密度紀錄。

中國能源網指出，大陸著名綠能科技企業「遠景科技集團」近日宣布，在內蒙烏蘭察布建成全球最大的AI算力超大型設施「遠景星河基地」，建築面積12萬平方公尺，約20個標準足球場，超級單體採用超高比例綠電直連，這項投資主要是面向科技大廠與AI公司大規模使用國產算力的緊迫需求，為中國算力量身打造「新能源+AI算力基礎設施」的中國解決方案。

此基地是遠景科技「戈壁使命」計畫落地的首個旗艦項目。這個大型AI算力中心在園區第一階段啟用後，可向當地科技企業提供120MW供電容量，總規劃容量將達2GW（吉瓦），成為中國大陸最大的AI算力園區和Token工廠。

中國能源網指出，遠景星河基地將百萬張AI加速卡集中部署於單一設施，將百萬卡匯聚於超級單體內，以集群總算力提升中國晶片的全球競爭力。報導也提到，烏蘭察布正是大陸國家「東數西算」八大節點之一，網路時延優勢得天獨厚。同時，這裡擁有全大陸領先的風、光資源，全域綠電占比高達67%。