聽新聞
0:00 / 0:00

美國擬祭多晶矽關稅15% 8家陸大廠表態反內捲

中央社／ 台北7日電
在美國政府預計對多晶矽衍生品課徵15%關稅，太陽能電池與模組等產品設定最低進口價的同時，合占中國多晶矽總產能9成的8家企業6日在上海共同簽署「反內捲（無效益的過度競爭）倡議書」，要求不得低於成本價銷售。示意圖／AI生成
在美國政府預計對多晶矽衍生品課徵15%關稅，太陽能電池與模組等產品設定最低進口價的同時，合占中國多晶矽總產能9成的8家企業6日在上海共同簽署「反內捲（無效益的過度競爭）倡議書」，要求不得低於成本價銷售。示意圖／AI生成

美國政府預計對多晶矽衍生品課徵15%關稅，太陽能電池與模組等產品設定最低進口價的同時，合占中國多晶矽總產能9成的8家企業6日在上海共同簽署「反內捲（無效益的過度競爭）倡議書」，要求不得低於成本價銷售。

上海證券報報導，在美國政府顯現上述態度前，中國市場監管總局已於7月31日對全國太陽光電行業展開「價格合規指導」，8家多晶矽企業不到1週後就共同簽署這份倡議書。

根據報導，簽署倡議書的這8家中國多晶矽企業中，通威股份、協鑫科技、大全能源、新特能源為上市公司；其餘4家則為亞洲矽業（青海）、新疆東方希望新能源、青海麗豪清能、新疆戈恩斯能源科技。

報導提到，這8家企業共同承諾，所有太陽光電產品的銷售價格（含招投標報價），均不得低於依據團體標準「光伏（太陽光電）行業成本核算模型通則」核算的成本。

承諾還包括，低於完全成本價銷售者必須立即制止和糾正，並自動接受各級市場監督管理部門的監督檢查。企業要加強互相監督，當發現低於成本銷售的違法行為時，要及時向行業協會和市場監管總局反映和舉報。

此外，簽署企業承諾嚴格落實能耗新標準，主動淘汰高耗能落後產能。

多晶矽 關稅 美國 太陽光電

延伸閱讀

美國擬祭多晶矽關稅15% 經濟部：尚待美方公告適用範圍

川普簽公告多晶矽產品徵15%關稅 設定最低進口價

川普簽行政令 12月4日起美對多晶矽課15%關稅 並設最低進口價

川普又要課新關稅？傳將對多晶矽課徵15％關稅 經濟部揭露對台衝擊

相關新聞

陸推AI 全球最大算力設施落腳內蒙

大陸全力發展ＡＩ產業，內蒙古宣布將在烏蘭察布建成全球最大的ＡＩ算力超大型設施，可支援百萬張ＡＩ加速卡同時運算、百萬Ｐ級算力，為全球Token生成能力最強的單體ＡＩ資料中心，刷新ＡＩ基礎設施的密度紀錄。

陸7月對美出口值年增17%

大陸海關總署昨天公布七月外貿數據，按美元計，出口三九七八點五億元，年增百分之廿三點九；進口二八五三點五億元，年增百分之廿七點五。分析指出，七月貿易數據延續了人工智慧（ＡＩ）相關需求驅動的增長格局，預計第三季進出口仍有望維持較高增速。

東數西算 陸有戰略安全考量

大陸發展ＡＩ產業，遠景星河基地計畫在內蒙古烏蘭察布打造全球Token（詞元）產出能力最強的單體ＡＩ算力中心。當地擁有豐沛的風、光等再生能源，使烏蘭察布全域綠電占比高達百分之六十七。而內蒙古也是大陸「東數西算」的八大節點之一。

AI需求激增 資料中心租賃價格近翻倍

受惠於DeepSeek的成功，ＡＩ熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板。從字節跳動到ＡＩ新創公司，大陸科技公司正推動香港資料中心需求激增，帶動香港資料（數據）中心租賃價格今年上漲近一倍。

陸多晶矽業者聯合反內捲 同意不得以低於成本價銷售

大陸市場監管總局對光電行業展開價格合規指導一周後，占據大陸總產能九成的八家多晶矽企業共同簽署反內捲倡議書，要求不得低於成本價銷售。

人行連21個月增持黃金

中國人民銀行（大陸央行）發布最新數據顯示，截至2026年7月末，大陸黃金儲備升至7,608萬盎司，較6月末增加64萬盎司，連續第21個月增持。7月單月增持規模高於6月的48萬盎司，購金節奏進一步加快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。