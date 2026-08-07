美國擬祭多晶矽關稅15% 8家陸大廠表態反內捲

在美國政府預計對多晶矽衍生品課徵15%關稅，太陽能電池與模組等產品設定最低進口價的同時，合占中國多晶矽總產能9成的8家企業6日在上海共同簽署「反內捲（無效益的過度競爭）倡議書」，要求不得低於成本價銷售。

上海證券報報導，在美國政府顯現上述態度前，中國市場監管總局已於7月31日對全國太陽光電行業展開「價格合規指導」，8家多晶矽企業不到1週後就共同簽署這份倡議書。

根據報導，簽署倡議書的這8家中國多晶矽企業中，通威股份、協鑫科技、大全能源、新特能源為上市公司；其餘4家則為亞洲矽業（青海）、新疆東方希望新能源、青海麗豪清能、新疆戈恩斯能源科技。

報導提到，這8家企業共同承諾，所有太陽光電產品的銷售價格（含招投標報價），均不得低於依據團體標準「光伏（太陽光電）行業成本核算模型通則」核算的成本。

承諾還包括，低於完全成本價銷售者必須立即制止和糾正，並自動接受各級市場監督管理部門的監督檢查。企業要加強互相監督，當發現低於成本銷售的違法行為時，要及時向行業協會和市場監管總局反映和舉報。

此外，簽署企業承諾嚴格落實能耗新標準，主動淘汰高耗能落後產能。