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陸AI熱潮推動香港資料中心需求 租賃價格幾乎翻倍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板，圖為數據中心內部。美聯社
AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板，圖為數據中心內部。美聯社

受惠於DeepSeek的成功，AI熱潮促使更多中資企業將香港作為測試模型和拓展海外市場的跳板。從字節跳動到AI新創公司，大陸科技公司正推動香港資料中心需求激增，帶動香港資料中心租賃價格今年上漲近一倍。

彭博報導，資料中心諮詢機構Structure Research表示，上季度數位基礎設施交易明顯加速，推動資料中心按千瓦容量計的租賃價格上漲。

Structure Research高級分析師Jason Zhou表示，阿里巴巴、騰訊控股等大陸大型雲端服務業者正擴大在香港的算力布局。一些中國獨立AI公司也開始進入香港市場。他指出，過去幾個月香港資料中心租賃交易中，約90%是來自中國企業，10%來自西方企業，如今這裡幾乎已經成為一個大陸市場。

面向超大規模客戶的資料中心批發租賃價格，已較年初上漲約90%，成為亞洲漲幅最大的市場之一。數據顯示，目前香港批發租賃價格最高已達每千瓦180美元，不過仍明顯低於供應趨緊的新加坡每千瓦300至490美元的水平。

對於快速擴張的科技企業而言，香港相較於大陸，除了允許資料自由流動，還可以直接連接國際市場，與大陸監管更嚴格的網路環境形成對比。

Jason Zhou表示，如果企業希望訓練AI並參與國際競爭，香港是一個理想的試驗場，可以測試模型並觀察其表現。

香港 價格 阿里巴巴

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