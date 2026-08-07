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陸7月出口月減3.4% 高科技產品續撐出口、傳統製造表現疲弱

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海關總數最新數據顯示，今年前7月貨物貿易進出口總值4.36兆美元，年增21.8%，出口與進口分別成長18.5%、26.7%。圖／取自大陸海關總署
大陸海關總數最新數據顯示，今年前7月貨物貿易進出口總值4.36兆美元，年增21.8%，出口與進口分別成長18.5%、26.7%。圖／取自大陸海關總署

大陸海關總數最新數據顯示，今年前7月貨物貿易進出口總值4.36兆美元，年增21.8%，出口與進口分別成長18.5%、26.7%，7月出口增長與上月相比稍微放緩。積體電路出口表現強勁，汽車、自動資料處理設備、高新技術產品也維持增長；傳統勞力密集商品則表現疲弱。對台灣出口年增31.6%，增速略有放緩。

大陸海關總署今天公布統計數據顯示，以美元計，今年前7個月，大陸貨物貿易進出口總值4兆3,579億元，年增21.8%。其中，出口2兆5,226億元，年增18.5%；進口1兆8,353億元，年增26.7%。貿易順差6,874億元。

7月當月，進出口6,832億元，年增25.3%，月減2.2%。其中，出口3,979億元，年增23.9%，月減3.4%；進口2854億元，年增27.5%，月減0.4%。貿易順差1,125億元。

從今年1至7月的商品出口金額來看，機電產品普遍持續呈現增長趨勢，其中積體電路年增99.5%、汽車年增54.9%、自動資料處理設備年增45.2%。稀土年增58.2%，高新技術產品年增40.7%。相對地，陶瓷產品、肥料，以及玩具、鞋靴、照明設備等傳統勞力密集商品則呈現下滑。

今年1至7月的商品進口金額，自動資料處理設備及其零件進口金額年增93.2%，是所有商品中增幅最高；積體電路進口金額年增58.3%。相對地，飛機進口金額年減33.3%，跌幅最大，汽車年減18.0%，初級形狀塑膠年減15.3%。

今年1至7月，中國大陸對主要貿易夥伴的進出口普遍維持成長。對美國出口增長2.6%，比今年1-6月的年增0.2%有所增長；對台灣出口增長31.6%，與今年1-6月的年增32.9%相比稍微放緩。

海關 大陸

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