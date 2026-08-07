宇樹科技確定發行價　發行後市值約2911億元

宇樹科技公告，公司首次公開發行（IPO）在科創板上市，發行價格為每股人民幣150.8元（約新台幣720元）；發行後市值約609.93億元（約新台幣2911億元）。

宇樹科技6日公告發行價格為150.8元，發行數量4044.6434萬股，採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合方式進行，擬發行數量約占發行後總股本10%。網上、網下申購日均為10日，繳款截止日為12日。

發行完成後，宇樹科技總股本為4.0446434億股，按發行價計算，市值約609.93億元。

宇樹科技由王興興創辦，專注於高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人元件及具身智慧模型的研發、生產和銷售業務。宇樹科技前身為宇樹有限，成立於2016年8月26日，去年5月28日以整體變更方式設立杭州宇樹科技股份有限公司。

據第一財經報導，相關社群熱議宇樹科技申購，這是股民透過實際行動看好機器人概念股的表現。

宇樹科技IPO作業耗時遠低於平均值。宇樹科技IPO案在今年3月20日被受理、6月1日過會（審議會議通過），中間僅耗時73天，創下2026年A股最快IPO審核紀錄。Wind資料顯示，上市新股從受理到過會平均耗時256天；科創板上市新股平均也要117天。

南開大學金融學教授田利輝認為，宇樹科技「閃電上市」是國家戰略、產業階段與制度創新三重共振的結果。科創板「預先審閱機制」主要是為硬科技企業設計，旨在解決核心技術企業上市時的保密性與效率矛盾。