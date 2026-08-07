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華為存儲產品 醞釀漲價

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為。路透
華為。路透

華為數據存儲產品線副總裁吳俊傑表示，全球記憶體顆粒價格上漲確實對產業造成影響，今年業界多家企業已多次調整產品價格，漲價也對華為存儲成本策略帶來一定影響，但目前華為存儲產品供應仍可保障。

快科技報導，吳俊傑昨（6）日在「2026華為數據存儲用戶精英論壇」現場受訪時，公開回應近期業界熱議的記憶體漲價問題表示，上游漲價確實會帶來一定影響，但目前華為有能力保障所有客戶的供貨穩定。

吳俊傑提到，此輪全球記憶體顆粒價格持續上漲，確實會傳導至下游整條產業鏈。今年以來業界所有友商都已經先後多次調漲產品定價，漲價行情同樣也對華為儲存的既定成本策略造成了一定影響。

他表示，面對價格波動，華為已提前與全球客戶及合作夥伴進行充分、透明溝通，將漲價可能帶來的影響及時間節點同步，沒有藏著掖著打訊息差，從目前華為存儲備貨布局來看，面向所有客戶的存儲產品供應「可以100%保障」，不會出現缺貨斷供拖慢客戶專案進度的情況。

吳俊傑補充，華為在全球範圍內的儲存顆粒採購量一直處於產業頭部位置，上游合作供應鏈不僅長期穩定，布局結構也相對多元。華為早就針對此輪儲存漲價週期做了充分的市場趨勢預判，提前鎖下了足夠產能備貨，配套準備多層級的供應保障預案，完全可以平滑消化此輪上游漲價帶來的波動，給客戶提供穩定靠譜的交付體驗。

科創板日報提到，華為常務董事、終端BG董事長余承東5日表示，由於記憶體價格高漲，未來手機可能出現大規模漲價，否則按照原有價格銷售將面臨虧損。

報導指出，今年已有多家手機廠商宣布調漲產品價格，包括OPPO、一加、vivo、小米及榮耀等品牌。

華為 漲價 記憶體

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