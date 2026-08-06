宇樹科技IPO定價人民幣150.8元 本益比高達219倍

宇樹科技IPO案6日公布發行價人民幣150.8元，若以去年獲利推算本益比高達219倍，預計募資人民幣61億元，上市後市值約人民幣610億元。依照時程推算，最快8月底在上海科創板上市。

華爾街見聞報導，人形機器人企業宇樹科技IPO進入發行階段，宇樹6日發布科創板上市發行公告，確定發行價格為人民幣150.8元，並將於8月10日啟動網上、網下申購，公開發行4044.64萬股，占發行後總股本10%，發行方式包括戰略配售、網下詢價配售和網上定價發行。

市場關注之下，宇樹科技此前也披露了最新經營情況。公司預估2026年上半年營收人民幣10.52億元至11.28億元，歸屬於母公司所有者淨利潤人民幣2.58億元至3.06億元。不過，公司也指出，2026年上半年扣非後淨利潤預計下降，主要由於研發投入增加以及銷售費用增長所致。

按照發行價人民幣150.8元計算，公司預計募集資金總額約人民幣60.99億元，扣除發行費用後募資淨額人民幣59.17億元。資金將主要用於機器人研發、產能擴建以及具身智慧演算法等核心專案。

從估值來看，發行價對應公司2025年扣非前後孰低攤薄市盈率約219.23倍，攤薄市銷率約35.89倍，明顯高於所屬通用設備製造業近一個月約38.56倍的靜態市盈率水平，也高於可比港股機器人企業平均市銷率。

根據8月6日披露的戰略配售名單，杭州深度求索（DeepSeek）、騰訊旗下上海啟善投資有限公司作為「與發行人經營業務具有戰略合作關係或長期合作願景的大型企業或其下屬企業」參與戰略配售。此外，中國石油集團昆侖資本有限公司、南方電網產融控股集團有限公司、天翼資本控股有限公司等機構也入圍戰略投資者名單。

此次IPO被視為人形機器人產業邁向資本市場的重要一步。隨著募資資金投入研發和產能建設，宇樹科技能否進一步實現規模化商業落地，將成為上市後的核心關注點。