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華為數據存儲產品線副總裁：存儲漲價確有影響 目前產品供應仍可保障

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
華為數據存儲產品線副總裁吳俊傑6日表示，全球存儲顆粒價格上漲確實對產業造成影響，今年業界多家企業已多次調整產品價格，漲價也對華為存儲成本策略帶來一定影響，但目前華為存儲產品供應仍可保障。路透
華為數據存儲產品線副總裁吳俊傑6日表示，全球存儲顆粒價格上漲確實對產業造成影響，今年業界多家企業已多次調整產品價格，漲價也對華為存儲成本策略帶來一定影響，但目前華為存儲產品供應仍可保障。路透

大陸存儲晶片價格持續上漲，產業鏈成本壓力升溫。華為數據存儲產品線副總裁吳俊傑6日表示，全球存儲顆粒價格上漲確實對產業造成影響，今年業界多家企業已多次調整產品價格，漲價也對華為存儲成本策略帶來一定影響，但目前華為存儲產品供應仍可保障。

快科技報導，吳俊傑6日在「2026華為數據存儲用戶精英論壇」現場受訪時，公開回應近期業界熱議的存儲漲價問題。他表示，上游漲價確實會帶來一定影響，但目前華為有能力保障所有客戶的供貨穩定。

吳俊傑提到，客觀來說，此輪全球存儲顆粒價格持續上漲，確實會傳導至下游整條產業鏈。今年以來業界所有友商都已經先後多次調漲產品定價，漲價行情同樣也對華為儲存的既定成本策略造成了一定影響。

他表示，面對價格波動，華為已提前與全球客戶及合作夥伴進行充分、透明溝通，將漲價可能帶來的影響及時間節點同步，沒有藏著掖著打訊息差，從目前華為存儲備貨布局來看，面向所有客戶的存儲產品供應「可以100%保障」，不會出現缺貨斷供拖慢客戶專案進度的情況。

吳俊傑補充，華為在全球範圍內的儲存顆粒採購量一直處於產業頭部位置，上游合作供應鏈不僅長期穩定，布局結構也相對多元。華為早就針對此輪儲存漲價週期做了充分的市場趨勢預判，提前鎖下了足夠產能備貨，配套準備多層級的供應保障預案，完全可以平滑消化此輪上游漲價帶來的波動，給客戶提供穩定靠譜的交付體驗。

另，科創板日報提到，華為常務董事、終端BG董事長余承東5日表示，由於記憶體價格高漲，未來手機可能出現大規模漲價，否則按照原有價格銷售將面臨虧損。

報導指出，今年已有多家手機廠商宣布調漲產品價格，包括OPPO、一加、vivo、小米及榮耀等品牌。其中，小米2日更新商城價格，多款主力機型上調人民幣300元至500元不等。

集邦諮詢（TrendForce）調查指，2026年第三季DRAM市場持續處於緊缺狀態，合約價格預估季增13%至18%；NAND Flash合約價格預估季增10%至15%。三星、SK海力士、美光等主要存儲原廠持續推動價格上調，部分規格出現訂單排期延長及供貨緊張情況。

另據市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，2026年第二季全球智慧手機市場營收年增7%，達1,090億美元，雖然同期手機出貨量下降，但平均售價（ASP）年增17%，達400美元，存儲成本上升推動安卓手機廠商調高售價也是原因之一。

華為 漲價 晶片

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