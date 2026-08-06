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美伊衝突擾動中東原油供應 路透：中石化增購俄油補缺口

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透指出，中國國有石油企業中國石油化工股份有限公司（中石化）近期增加採購俄羅斯遠東原油，以彌補因美伊衝突導致中東原油供應減少的影響。路透
路透指出，中國國有石油企業中國石油化工股份有限公司（中石化）近期增加採購俄羅斯遠東原油，以彌補因美伊衝突導致中東原油供應減少的影響。路透

中東戰事持續干擾全球能源供應，路透指出，中國國有石油企業中國石油化工股份有限公司（中石化）近期增加採購俄羅斯遠東原油，以彌補因美伊衝突導致中東原油供應減少的影響。

路透6日報導，多名貿易相關人士表示，中石化共採購30至40船俄羅斯東西伯利亞—太平洋（ESPO）混合原油，於7月至9月交付。該採購量相當於每日約24.1萬至32萬桶，相當中石化每天520萬桶煉油產能的5%至6%。由於俄羅斯原油價格低於巴西、西非等地同類油種，中石化增加俄油採購後，有助維持相對穩定的煉油加工量，並在燃料出口利潤較高的情況下出口多餘燃料。

船舶追蹤機構Vortexa Analytics數據顯示，中石化7月獲得約740萬桶ESPO原油，其中大部分運抵中國煉油重鎮山東省日照港。Vortexa中國首席分析師Emma Li及追蹤ESPO交易的貿易人士表示，中石化8月和9月各至少採購10船原油。ESPO原油通常由可裝載約74萬桶原油的Aframax油輪運輸。

Emma Li再指，「隨著成品油出口限制放鬆，中石化的原油需求似乎已經觸底，但復甦仍具有選擇性。」她解釋，中國市場需求並非全面增加進口，而是轉向交付確定性較高、運費較低的油源，包括中國陸上庫存及俄羅斯遠東地區短程運輸原油。

路透提到，中國自美伊衝突爆發後大幅削減原油進口，6月進口量較去年同期下降41%。不過，中國已調整7月和8月成品油出口限制措施。而在美伊衝突前，中石化近半數原油供應來自中東，並曾是沙烏地阿拉伯主要原油客戶之一。然而，貿易人士透露，中石化6月和7月均未採購沙烏地原油，8月僅接收200萬桶，遠低於今年3月和4月各進口2000萬桶的規模，也低於衝突前一年平均每月約1100萬桶的進口量。

值得注意的是，俄羅斯原油採購增加，也與過去制裁背景有關。此前，在俄烏衝突爆發後，中國與印度成為俄羅斯原油主要買家，但美國去年制裁俄羅斯主要石油企業俄羅斯石油公司（Rosneft）及盧克石油（Lukoil）後，包括中石化在內的中國大型國有煉油企業於去年10月暫停相關採購。

報導並指，中石化今年3月和4月在美國暫時豁免制裁後恢復採購俄油，當時約購買10船，並在美伊衝突造成供應緊張後增加採購量。知情人士透露，中石化近期採購的ESPO原油未涉及受制裁實體作為交易對手，而是透過中間商完成交易。

交易商表示，9月裝船的ESPO原油價格較布蘭特原油基準價格每桶折價1至2美元，約比中東阿曼原油及巴西Tupi原油等替代油種便宜10美元。路透指出，美伊衝突前，俄羅斯ESPO原油通常較基準油價每桶折價約10美元。

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